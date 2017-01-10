Avrupaâ€™da 38 kiÅŸi soÄŸuktan Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa'yÄ± haftasonu etkisi altÄ±na alan soÄŸuk hava dalgasÄ±ndaen Ã§ok Avrupa'nÄ±n doÄŸusu etki altÄ±nda kaldÄ±.
Polonya, Ã‡ek Cumhuriyeti ve Ukrayna'da soÄŸuktan Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± arttÄ±. Polonya Kriz Merkesi (RCB) yalnÄ±zca Pazar gÃ¼nÃ¼ 10 kiÅŸinin donarak Ã¶lmÃ¼ÅŸ halde bulunduÄŸunu duyurdu. Dondurucu soÄŸuklarÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan bu yana Polonya'da Ã¶lenlerin toplam sayÄ±sÄ± 30'a ulaÅŸtÄ±. RCBâ€™nin rakamlarÄ±na gÃ¶re 1 KasÄ±m'dan bu yana Ã¼lkede toplam 65 kiÅŸi soÄŸuktan donarak Ã¶ldÃ¼.
Ã‡ek Cumhuriyeti'nde de Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 3'ten 7'ye yÃ¼kseldi. Prag'ta Ã¶len dÃ¶rt kiÅŸinin evsiz olduÄŸu belirtildi. Interfax haber ajansÄ± Ukrayna'nÄ±n kuzeyinde -25 dereceye dÃ¼ÅŸen sÄ±caklÄ±klarda bir gÃ¼n iÃ§inde 4 kiÅŸinin donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini bildirdi. Ä°talya'dan da iki yaÅŸlÄ±nÄ±n donarak Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ haberi geldi. Brindisi'de evinde kalorifer bulunmayan 82 yaÅŸÄ±ndaki bir erkek donmuÅŸ halde bulundu. 78 yaÅŸÄ±ndaki birÄ°talyan da soÄŸuktan bilincini yitirip dÃ¼ÅŸerek Ã¶ldÃ¼.
YUNANÄ°STAN'DAKÄ° MÃœLTECÄ°LER ZOR DURUMDA
Yunanistan ise yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile mÃ¼cadele ediyor. Midilli adasÄ±nda bulunan 2 bin 500 mÃ¼lteci geceyi sÄ±cak su ve Ä±sÄ±tma imkanÄ± olmadan Ã§adÄ±rlarda geÃ§irdi. Yunan adalarÄ±nda toplam 15 bin mÃ¼lteci bulunuyor. SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Yunanistan koordinatÃ¶rÃ¼ Clement Perrin, AB'nin yardÄ±m vaatleri ve beyanlarÄ±na raÄŸmen mÃ¼ltecilerin dondurucu soÄŸuklarda Ã§adÄ±rlarda kalmasÄ±nÄ±n â€˜merhametsizceâ€˜ olduÄŸunu sÃ¶yledi. Yunanistan'Ä±n mÃ¼ltecilerden sorumlu bakanlÄ±ÄŸÄ± ise ciddi boyuttaki durumdan yerel yÃ¶netimleri sorumlu tutuyor.
SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar Ã¶rgÃ¼tÃ¼ SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'da da 2 bin kadar IraklÄ±, Afgan, PakistanlÄ± ve Suriyeli mÃ¼ltecinin terk edilmiÅŸ binalarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. SÄ±rbistan'da -33 dereceye kadar inen hava sÄ±caklÄ±klarÄ± nedeniyle Tuna ve Sava nehirlerinde ulaÅŸÄ±m da durdu.
FBI, Ä°srail askeri ataÅŸesinin suikast davasÄ±nÄ± Ã‡akal Carlos'unele geÃ§en bir mektubu sonrasÄ± 40 yÄ±l sonra yeniden aÃ§Ä±yor
Yunanistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Atinaâ€™da, PASOK genel merkez binasÄ± Ã¶nÃ¼ndeki saldÄ±rÄ±da 1 polis yaralandÄ±
Ä°ran2Ä±n eski cumhurbaÅŸkanÄ± Rafsancani iÃ§in Tahran Ãœniversitesi'nde cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi
Amerikan ordusu, NATO vasÄ±tasÄ±yla doÄŸu Avrupaâ€™daki askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor.
Faria MÃ¼lteci KampÄ±'na giren Ä°srail gÃ¼Ã§leri arama yaptÄ±klarÄ± evde bir Filistinliyi silahla vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Ä°stifa eden Duncan'Ä±n, yeni anayasa kapsamÄ±nda oluÅŸturulmasÄ± beklenen devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine getirileceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor
â€œTrolâ€œ adÄ± verilen sanal propaganda ordusuna sahip Ã¼lkelerden biri olan SÄ±rbistanâ€™da yÃ¶netim, sanal dÃ¼nyayÄ± yoÄŸun ÅŸekilde manipÃ¼le ediyor.
Kolombiya'da asma kÃ¶prÃ¼nÃ¼n ters dÃ¶nmesi sonucu uÃ§uruma dÃ¼ÅŸen 11 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Avrupaâ€™yÄ± etkisi altÄ±na alan soÄŸuklarda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 38â€™e yÃ¼kseldi. SoÄŸuk en fazla Ã§adÄ±rlarda yaÅŸayan mÃ¼ltecileri ve evsizleri tehdit ediyor.
Filipinler'in gÃ¼neydoÄŸu sahilleri aÃ§Ä±klarÄ±nda 6,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
ABD baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Trump, damadÄ± Kushner'i Beyaz Saray'daki en Ã¶nemli pozisyonlardan "baÅŸkan baÅŸdanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±" gÃ¶revine getirecek.
The Sun gazetesi, Ã¼lkedeki hastane ve bakÄ±mevlerinde gÃ¼nde en az 2 kiÅŸinin aÃ§lÄ±k ve susuzluktan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
Zuma, Filistin halkÄ±na destek olmak iÃ§in halkÄ±na Ä°srail'e gitmemeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± Avn, Suriyeli mÃ¼ltecilere Ã¼lkelerindeki gÃ¼venli bÃ¶lgelere gitmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Trump'un dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± Tillerson'un CEO'su olduÄŸu Exxon'un ABD'nin kara listesindeki Ä°ran, Suriye ve Sudan'a petrol sattÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Earnest, TÃ¼rkiye'nin, GÃ¼len'in iade edilmesi talebine iliÅŸkin 20 Ocak'tan Ã¶nce bir geliÅŸme beklemediklerini ifade etti