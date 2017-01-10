09:56, 10 Ocak 2017 SalÄ±

Avrupaâ€™da 38 kiÅŸi soÄŸuktan Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa'yÄ± haftasonu etkisi altÄ±na alan soÄŸuk hava dalgasÄ±ndaen Ã§ok Avrupa'nÄ±n doÄŸusu etki altÄ±nda kaldÄ±.

Polonya, Ã‡ek Cumhuriyeti ve Ukrayna'da soÄŸuktan Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± arttÄ±. Polonya Kriz Merkesi (RCB) yalnÄ±zca Pazar gÃ¼nÃ¼ 10 kiÅŸinin donarak Ã¶lmÃ¼ÅŸ halde bulunduÄŸunu duyurdu. Dondurucu soÄŸuklarÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan bu yana Polonya'da Ã¶lenlerin toplam sayÄ±sÄ± 30'a ulaÅŸtÄ±. RCBâ€™nin rakamlarÄ±na gÃ¶re 1 KasÄ±m'dan bu yana Ã¼lkede toplam 65 kiÅŸi soÄŸuktan donarak Ã¶ldÃ¼.

Ã‡ek Cumhuriyeti'nde de Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 3'ten 7'ye yÃ¼kseldi. Prag'ta Ã¶len dÃ¶rt kiÅŸinin evsiz olduÄŸu belirtildi. Interfax haber ajansÄ± Ukrayna'nÄ±n kuzeyinde -25 dereceye dÃ¼ÅŸen sÄ±caklÄ±klarda bir gÃ¼n iÃ§inde 4 kiÅŸinin donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini bildirdi. Ä°talya'dan da iki yaÅŸlÄ±nÄ±n donarak Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ haberi geldi. Brindisi'de evinde kalorifer bulunmayan 82 yaÅŸÄ±ndaki bir erkek donmuÅŸ halde bulundu. 78 yaÅŸÄ±ndaki birÄ°talyan da soÄŸuktan bilincini yitirip dÃ¼ÅŸerek Ã¶ldÃ¼.

YUNANÄ°STAN'DAKÄ° MÃœLTECÄ°LER ZOR DURUMDA

Yunanistan ise yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile mÃ¼cadele ediyor. Midilli adasÄ±nda bulunan 2 bin 500 mÃ¼lteci geceyi sÄ±cak su ve Ä±sÄ±tma imkanÄ± olmadan Ã§adÄ±rlarda geÃ§irdi. Yunan adalarÄ±nda toplam 15 bin mÃ¼lteci bulunuyor. SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Yunanistan koordinatÃ¶rÃ¼ Clement Perrin, AB'nin yardÄ±m vaatleri ve beyanlarÄ±na raÄŸmen mÃ¼ltecilerin dondurucu soÄŸuklarda Ã§adÄ±rlarda kalmasÄ±nÄ±n â€˜merhametsizceâ€˜ olduÄŸunu sÃ¶yledi. Yunanistan'Ä±n mÃ¼ltecilerden sorumlu bakanlÄ±ÄŸÄ± ise ciddi boyuttaki durumdan yerel yÃ¶netimleri sorumlu tutuyor.

SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar Ã¶rgÃ¼tÃ¼ SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'da da 2 bin kadar IraklÄ±, Afgan, PakistanlÄ± ve Suriyeli mÃ¼ltecinin terk edilmiÅŸ binalarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. SÄ±rbistan'da -33 dereceye kadar inen hava sÄ±caklÄ±klarÄ± nedeniyle Tuna ve Sava nehirlerinde ulaÅŸÄ±m da durdu.



