10:13, 10 Ocak 2017 SalÄ±

SÄ±rplarÄ±n 'Trol' ordusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SÄ±rbistanâ€™da giderek otoriterleÅŸtiÄŸi eleÅŸtirileri ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan iktidardaki Ä°lerleme Partisi sanal ortamda sistemli bir trol mekanizmasÄ± oluÅŸturdu.

Haber dergisi "Newsweek"e itiraflarda bulunan â€œMarijaâ€œ kod adlÄ± kadÄ±nÄ±n anlattÄ±klarÄ±, siyasi bir trolÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na dair Ã¶nemli bilgiler iÃ§eriyor. Sosyal aÄŸlarda ve internet forumlarÄ±nda sÄ±radan bir vatandaÅŸ gibi profil oluÅŸturan troller, her fÄ±rsatta hÃ¼kÃ¼meti alkÄ±ÅŸlarken, muhaliflere ise yoÄŸun ÅŸekilde saldÄ±rÄ±yor. Marija, "Skandallar Ã¼retmek ilk baÅŸlarda bana Ã§ok zor geldi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunlarÄ±n yalan olduÄŸunu biliyordum" diyor.

BugÃ¼n yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan Marija, SÄ±rbistanâ€™nÄ±n ilk trol itirafÃ§Ä±sÄ±. Pek Ã§ok ÅŸehirde organize trol birimleri kurulduÄŸunu anlatan Marija, gizli bÃ¼rolarda vardiya usulÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, tÃ¼m trollerin kameralarla denetlendiÄŸini belirtiyor ve ekliyor: â€œKaÄŸÄ±t Ã¼zerinde hepimiz farklÄ± kamu kurumlarÄ±nda memur olarak gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorduk. MaaÅŸlar, Ã¼lkedeki ortalama gelir olan 370 Euroâ€™dan baÅŸlayÄ±p, tecrÃ¼be kazandÄ±kÃ§a artÄ±yordu. TrollÃ¼k, benim hayatta kalmamÄ± saÄŸlÄ±yordu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ baÅŸka bir gelir kaynaÄŸÄ±m yoktu.â€œ

SANAL DÃœNYADA VUCÄ°C TAKTÄ°ÄžÄ°

Deutsche Welle TÃ¼rkÃ§e'de yer alan habere gÃ¶re, beÅŸ yÄ±l Ã¶nce iktidara gelen Ä°lerleme Partisisiâ€™nin lideri Aleksandar VuÃ§iÃ§, girdiÄŸi tÃ¼m seÃ§imlerde ezici zaferler elde ediyor. MiloÅŸeviÃ§ dÃ¶neminde Enformasyon BakanlÄ±ÄŸÄ± da yapan VuÃ§iÃ§, Kosova savaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda propaganda ve sansÃ¼r konusunda bÃ¼yÃ¼k bir deneyim kazandÄ±. â€œDeÄŸiÅŸtimâ€œ diyerek eski gÃ¶mleÄŸini Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve artÄ±k Avrupa yanlÄ±sÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen VuÃ§iÃ§, gerÃ§ekten de Avrupa BirliÄŸiâ€™nin istediÄŸi reformlarÄ± bÃ¼yÃ¼k bir kararlÄ±lÄ±kla yerine getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Giderek artan baskÄ±cÄ± bir yÃ¶netim tarzÄ±, basÄ±nÄ±n neredeyse tÃ¼mÃ¼yle kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± ve adam kayÄ±rma gibi olumsuzluklar had safhada. DWâ€™ye konuÅŸan pazarlama uzmanÄ± ve blog yazarÄ± Mihailo TeÅŸiÃ§â€™e gÃ¶re, BaÅŸbakan VuÃ§iÃ§â€™in baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n anahtarÄ±, ulusal yayÄ±n yapan televizyon kanallarÄ±nda sÄ±k sÄ±k ve uzun sÃ¼relerle boy gÃ¶stermesi. TeÅŸiÃ§, bir SÄ±rp vatandaÅŸÄ±nÄ±n gÃ¼nde ortalama beÅŸ saat televizyon izlediÄŸni hatÄ±rlatarak sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor: â€œReklam piyasasÄ±ndaki dÃ¼zenlemeler sayesinde, tÃ¼m Ã¶nemli televizyon kanallarÄ± hÃ¼kÃ¼metle aynÄ± Ã§izgiye Ã§ekilmiÅŸ durumda."

DiÄŸer yandan vatandaÅŸlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ± dÃ¼zenli olarak internet kullanÄ±rken, bunlarÄ±n ancak dÃ¶rtte bir haberleri sanal dÃ¼nyadan takip ediyor. Mihailo TeÅŸiÃ§, buna raÄŸmen hÃ¼kÃ¼met iÃ§in interneti yÃ¶nlendirmenin de Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yleyerek sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor: â€œBÃ¼yÃ¼k trol ordusu sayesinde, internet ortamÄ±nda siyasi muhalifler ve farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nenler Ã§oktan ekarte edildi bile. En popÃ¼ler portallarda sÃ¼rekli olarak olumlu yorumlar yazarak, hÃ¼kÃ¼metin politikalarÄ±ndan tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±n memnun olduÄŸu izlenimi uyandÄ±rÄ±lmak isteniyor. DiÄŸerleri ise hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrayarak yerinde sayÄ±yor."



SÄ±rbistanâ€™Ä±n en faal Twitter kullanÄ±cÄ±larÄ±ndan biri de â€œAstroGâ€œ adlÄ± kullanÄ±cÄ±. Her fÄ±rsatta sanal Ã¢lemdeki sahte hesaplarÄ± ifÅŸa ederek trollerin maskesini dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yor. AstroG, ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylÃ¼yor: â€œHÃ¼kÃ¼metin trol ordusu yÃ¼zlerce kiÅŸiden oluÅŸuyor. Bunlar binlerce sahte hesabÄ± yÃ¶netiyor. PatronlarÄ±ndan her gÃ¼n farklÄ± emirler geliyor: BugÃ¼nkÃ¼ ana dÃ¼ÅŸman kim ya da kimler? Bunlara nasÄ±l saldÄ±rmak gerekiyor? Pohpohlanacak sahte kahramanlar kimler? Neler gizlenecek ve nelerin Ã§Ä±ÄŸÄ±rtkanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lacak? Herbirinin farklÄ± gÃ¶rev alanlarÄ± var. Kimileri daha ziyade haberlerin altÄ±na yorum yazarken, kimileri ise Twitter ve Facebook aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.â€œ



BÃ¶ylece gÃ¼ncel olaylarla ilgili fazla bilgisi bulunmayan sÄ±radan vatandaÅŸlarÄ± kolayca manipÃ¼le etmelerinin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu belirten AstroG, "AldÄ±klarÄ± talimatlar doÄŸrultusunda sanal gÃ¼ndemi belirleyen troller, kimi zaman muhalif gazetecilereke karÅŸÄ± â€˜darbe planlÄ± yapan dÄ±ÅŸ devletlerin ajanÄ±â€˜ tÃ¼rÃ¼nden sanal saldÄ±rÄ± kampanyasÄ± baÅŸlatÄ±yor ya da muhalif belediyelerin projelerini, protesto kampanyalarÄ±yla engellemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlarâ€œ diyor.

Yeni medya alanÄ±nda araÅŸtÄ±rmalar yapan Belgrad merkezli SHARE VakfÄ± YÃ¶neticisi Dorde KrivokapiÃ§, son yÄ±llarda sosyal medyada yer alan yalan, iftira ve hakaretlerin uzunca bir listesini yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtiyor ve ÅŸu Ã¼zÃ¼cÃ¼ saptamayÄ± yapÄ±yor: â€œÄ°lk baÅŸlarda, sosyal medyadaki Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin, demokrasinin temel taÅŸlarÄ±ndan biri olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼k. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kamuoyunu, habercilik tekelinden kurtarabileceÄŸini varsaymÄ±ÅŸtÄ±k. Ancak bunun Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir yanÄ±lÄŸÄ± olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k. EÄŸer gerÃ§ek hayatta Ã¶zgÃ¼r olamazsak, dijital dÃ¼nyanÄ±n Ã¶zgÃ¼rleÅŸmesi de mÃ¼mkÃ¼n olmaz.â€œ