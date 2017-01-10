10:21, 10 Ocak 2017 SalÄ±

BÃ¼yÃ¼kannelere maaÅŸ takvimi belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Torun bakan bÃ¼yÃ¼kannelere maaÅŸ projesi bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rdÄ±. Milyonlarca aile heyecanlÄ± bekleyiÅŸe geÃ§ti. Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n detaylarÄ± da merak konusu oldu. Uygulamaya iliÅŸkin ipuÃ§larÄ±, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu'ndan geldi.

Ä°stanbul Sanayi OdasÄ±'nÄ±n (Ä°SO) kadÄ±nÄ±n istihdamdan kopmamasÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼kanne projesi Ã¶nerdiÄŸini, oluÅŸturduklarÄ± ekibin de 1.5 aydÄ±r konu Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten MÃ¼ezzinoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"YaklaÅŸÄ±k bin ailelik bir pilot uygulama olacak. Ä°SO ile birlikte sponsorlarÄ± ortaya koyacaÄŸÄ±z. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± bitmedi. 6 ay uygulandÄ±ktan sonra, artÄ± ve eksilerini gÃ¶rdÃ¼kten sonra Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±'na, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'na sunacaÄŸÄ±z. Bunun Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼ de ilgilendiren yÃ¶nÃ¼ var. 6 ay sonra uygulamanÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ± alÄ±rÄ±z, tahminimce Haziran-EylÃ¼l gibi gÃ¶rÃ¼rÃ¼z."

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