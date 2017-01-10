DiyarbakÄ±r BaÄŸlar'Ä±n mum Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±ndaki gururu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DiyarbakÄ±rÂ merkez BaÄŸlar Ä°lÃ§esi'ndeki KoÅŸuyolu Ortaokul'unda eÄŸitim gÃ¶ren 8'nci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Esra Ã‡ukur, bir Ã§ok imkansÄ±zlÄ±klara raÄŸmen girdiÄŸi Temel EÄŸitimden OrtaÃ¶ÄŸretime GiriÅŸ (TEOG) sÄ±navÄ±nda tÃ¼m sorularÄ± doÄŸru yanÄ±tlarayarak, TÃ¼rkiye birincilerinden biri oldu.
DiyarbakÄ±r'da devlet okullarÄ±nda eÄŸitim gÃ¶ren 4 birinciden biri olan Esra Ã‡ukur, "Mahallemizde elektrik kesintileri yaÅŸÄ±nÄ±yordu. Bir dÃ¶nem Ã¶ÄŸretmenlerimizin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±. Buna raÄŸmen Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m ve birinci oldum. Ã–zel okullarda okumak istemiyorum, devlet okulunda okumak istiyorum" dedi.
TEOG sÄ±navlarÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ± geÃ§en hafta sonu aÃ§Ä±klanÄ±rken, DiyarbakÄ±r'da 12'si Ã¶zel okul, 4'Ã¼ devlet okulu olmak Ã¼zere toplam 16 Ã¶ÄŸrenci sÄ±navda bÃ¼tÃ¼n sorularÄ± doÄŸru yanÄ±tlayarak TÃ¼rkiye birincisi oldu. TÃ¼rkiye birincilerinden biri de DiyarbakÄ±r'da toplumsal olaylarÄ±n sÄ±k sÄ±k yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± BaÄŸlar Ä°lÃ§esi'nde bulunan KoÅŸuyolu Ortaokulunda eÄŸitim gÃ¶ren Esra Ã‡ukur oldu. BabasÄ± aÅŸÃ§Ä±, annesi ev hanÄ±mÄ± olan ve 3 kardeÅŸi bulunan Esra'nÄ±n, yaÅŸanan olaylar nedeniyle okulunun bir ara kapalÄ± kalmasÄ± ve ardÄ±ndan bir Ã§ok Ã¶ÄŸretmeninin aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nmasÄ±na raÄŸmen bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± saÄŸlayarak TEOG'da TÃ¼rkiye birinciliÄŸi almasÄ± hem Ã¶ÄŸretmenlerini hem de ailesini gururlandÄ±rdÄ±.
MUM IÅžIÄžINDA DERS Ã‡ALIÅžTI
Evinin bulunduÄŸu ilÃ§ede sÄ±k sÄ±k yaÅŸanan elektrik kesintilerine raÄŸmen mum Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda kalan Esra Ã‡ukur, TEOG sÄ±navÄ± yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda derslere yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Esra ÅŸÃ¶yle dedi:
"TEOG sÄ±navÄ±na 1 ay kala ders Ã§alÄ±ÅŸmaya yoÄŸunluk verdim. Okul dÄ±ÅŸÄ±nda ders Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ± genelde evde yapÄ±yordum. Mahallemizde sÄ±k sÄ±k elektrikler kesiliyordu. yaÅŸÄ±nÄ±yordu. Ama bu durum benim ders Ã§alÄ±ÅŸmamÄ± engellemedi. Mum Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda bile ders Ã§alÄ±ÅŸÄ±p baÅŸardÄ±m. Hedefim Galatasaray Lisesi'ni gitmek. Buraya gittiÄŸimde Ã§ok iyi bir eÄŸitim alacaÄŸÄ±ma inanÄ±yorum. Ã–zel okullarda okumak istemiyorum, devlet okulunda okumak istiyorum."
'KENDÄ°MÄ°ZE Ä°NANDIK, GÃœVENDÄ°K VE EN Ä°YÄ°SÄ° OLMAYI BAÅžARDIK'
Esra Ã‡ukur'un eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ KoÅŸuyolu Ortakolu MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ramazan Ã–zdemir, Ã¶ÄŸrencisi Esra Ã‡ukur'u elde ettiÄŸi bu baÅŸarÄ± nedeniyle altÄ±nla Ã¶dÃ¼llendirerek, baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± okula astÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k afiÅŸle duyurdu. 1.5 yÄ±l Ã¶nce okula ilk geldiÄŸinde koÅŸullarÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olduÄŸunu bildiÄŸini belirten MÃ¼dÃ¼r Ramazan Ã–zdemir ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Rahat ve kolay olan yerde herkes Ã§alÄ±ÅŸabilir. Ã–nemli olan imkansÄ±zlÄ±ktan bir ÅŸeyleri baÅŸarmaktÄ±r. Ã–ÄŸrencilerimizin baÅŸarÄ±larÄ±na, hafta sonlarÄ± uygulanan yetiÅŸtirme kursu Ã§ok faydalÄ± oldu. Ä°mkanÄ± olmayan Ã¶ÄŸrenciler, bu sayede hafta sonlarÄ±nÄ± ders Ã§alÄ±ÅŸarak deÄŸerlendirdiler. Bu zor ÅŸartlar altÄ±nda ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tÃ¼m olumsuzluklara raÄŸmen kendimize inandÄ±k, gÃ¼vendik ve en iyisi olmayÄ± baÅŸardÄ±k."
Esra Ã‡ukur'un TÃ¼rkÃ§e Ã–ÄŸretmeni Nimet Cemal da, okulun bÃ¼tÃ¼n imkansÄ±zlÄ±klarÄ±na raÄŸmen TEOG'da TÃ¼rkiye birincisini Ã§Ä±karmanÄ±n kendileri iÃ§in bÃ¼yÃ¼k gurur kaynaÄŸÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.
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ErdoÄŸan, "Dostluk, mÃ¼ttefiklik, iyi iliÅŸkiler, dayanÄ±ÅŸma, iÅŸbirliÄŸi gibi hususlar ancak siz gÃ¼Ã§lÃ¼yseniz bir karÅŸÄ±lÄ±k buluyor, yoksa inanÄ±n sÃ¶zden ibaret kalÄ±yor. Bunun iÃ§in TÃ¼rkiye olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ olmak zorundayÄ±z, Ã¼lke olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ olmalÄ±yÄ±z, hÃ¼kÃ¼met olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ olmalÄ±yÄ±z."" dedi.
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