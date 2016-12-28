Ä°zmir Emniyeti'nde gÃ¶rev deÄŸiÅŸiklikleri

Ä°zmir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde aralarÄ±nda il emniyet mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±larÄ± ile ÅŸube ve ilÃ§e mÃ¼dÃ¼rlerinin de bulunduÄŸu bazÄ± yÃ¶neticilerin gÃ¶rev yerleri deÄŸiÅŸtirildi.

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rleri Kararnamesi ile 26 Ekim'de Ä°zmir'e atanan HÃ¼seyin AÅŸkÄ±n, daha Ã¶nce aÃ§Ä±klanan terfi ve tayinlerin ardÄ±ndan bazÄ± birimlerde deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti.Â

Vali Erol AyyÄ±ldÄ±z'Ä±n onayÄ±yla,Â 26 il emniyet mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile 74 ilÃ§e ve ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yeni gÃ¶revlendirme yapÄ±ldÄ±. Ã–zellikle FETÃ–, PKK, DEAÅž ve diÄŸer Ã¶rgÃ¼tlere Ã¶nemli darbelerin vurulduÄŸu Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi, Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesine yeni mÃ¼dÃ¼rler atandÄ±.

Ä°zmir Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HÃ¼seyin AÅŸkÄ±n'Ä±n yeni ekibinde AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼, KemalpaÅŸa Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼, Ã‡ocuk Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve Ã–zel Kalem BÃ¼ro Amirinin de kadÄ±n olmasÄ± dikkati Ã§ekti.