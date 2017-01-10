10:45, 10 Ocak 2017 SalÄ±

FildiÅŸi Sahili BaÅŸbakanÄ± istifa etti





Ä°stifa eden Duncan'Ä±n, yeni anayasa kapsamÄ±nda oluÅŸturulmasÄ± beklenen devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine getirileceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FildiÅŸi Sahili BaÅŸbakanÄ±Â Daniel Kablan Duncan'Ä±n istifa ettiÄŸi belirtildi. Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Duncan'Ä±n baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revinden istifa ettiÄŸiÂ ancak yeni bir baÅŸbakan atanana kadar gÃ¶revine devam edeceÄŸi kaydedildi.Â Duncan'Ä±n yeni anayasayla oluÅŸturulmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± makamÄ±naÂ getirileceÄŸi iddia ediliyor. Ãœlkeyi 1993-1999'de yÃ¶neten eski Devlet BaÅŸkanÄ± Henri Konan Bedie dÃ¶neminde baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revinde bulunan Duncan,Â 2011'de mevcut devlet BaÅŸkanÄ± Alassane Vattara dÃ¶nemindeÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na atanmÄ±ÅŸ, 2012'de de BaÅŸbakan olmuÅŸtu. Meclis tarafÄ±ndan kabul edilen yeni anayasanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi iÃ§in Ã¼lkede 30 Ekim'de referanduma gidilmiÅŸti.Â Referandumda oy verenlerin yÃ¼zde 93,42'si yeni anayasaya "evet" demiÅŸti.Â Yeni anayasayla devlet yÃ¶netiminde bir senato ve bir devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± makamÄ± oluÅŸturulmasÄ± planlanÄ±yor.

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