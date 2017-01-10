10:50, 10 Ocak 2017 Salı

Banvit Brezilyalılara satıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Banvit'ten yapılan açıklamaya göre, şirket sermayesinin yüzde 79,48'i Brezilya merkezli BRF S.A.’nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH'a satıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Banvit'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sözleşme'nin imzalanmasını takiben BRF GmbH ile Katar merkezli Qatar Investment Authority iştiraki olan Qatar Holding LLC (“QH”) arasında, yüzde 60 BRF GmbH, yüzde 40 ise QH’de bulunmak kaydıyla yeni bir ortaklık (“Yeni Ortaklık”) oluşturulacağı ve Yeni Ortalık'ın Sözleşme tahtında alıcının tüm haklarını devralarak işlemin kapanışı ile birlikte, Şirketimizin paylarının yüzde 79.48'inin sahibi olacağı anlaşılmaktadır.

Sözleşme’de satın alma bedeli hisse başına 11,51 TL olarak belirlenmiş olsa da anılan tutar Sözleşme’de belirtilen ABD Doları/Türk Lirası döviz kuruna göre ABD Doları üzerinden yapılacak olup, Rekabet Kurulu izni ve Sözleşme’de belirlenen diğer gerekli ön koşulların sağlanması akabinde hisse devrinin yapılacağı tarih itibariyle gerçekleştirilecek ve Banvit'in 2016 yılı performansına bağlı fiyat uyarlamalarına tabi olarak değişebilecektir.