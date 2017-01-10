10:57, 10 Ocak 2017 SalÄ±

Ä°srail gÃ¼Ã§leri bir Filistinliyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼





Faria MÃ¼lteci KampÄ±'na giren Ä°srail gÃ¼Ã§leri arama yaptÄ±klarÄ± evde bir Filistinliyi silahla vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin, BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyindeki mÃ¼lteci kampÄ±na dÃ¼zenledikleri baskÄ±n sÄ±rasÄ±nda bir Filistinliyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kleri bildirildi. Filistin Halk Partisi yÃ¶neticilerinden Halid Mansur yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail askerlerinin sabah erken saatlerde Faria MÃ¼lteci KampÄ±'na girerek Muhammed es-Salihi (32) adlÄ± Filistinlinin evine baskÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin evde arama yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Ã§Ä±kan arbedede Salihi'yi silahla vurduklarÄ±nÄ± ifade eden Mansur, askerlerin yaralÄ± Filistinliye mÃ¼dahale edilmesine de izin vermediÄŸini aktardÄ±. Ã–len Filistinlinin cenazesinin BatÄ± Åžeria'da bulunan Tubas TÃ¼rk Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Salihi'nin daha Ã¶nce Ä°srail hapishanelerinde yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ yÄ±l kaldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Ã–te yandan Ä°srail radyosu, Salihi'nin "bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde" bulunduÄŸu iddiasÄ±yla askerler tarafÄ±ndan vurulduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Â

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