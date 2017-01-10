11:10, 10 Ocak 2017 SalÄ±

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda uÃ§uÅŸlar normale dÃ¶ndÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla seferlere ara verilen AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda uÃ§uÅŸlar normale dÃ¶ndÃ¼.

HavalimanÄ±nda, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin azalmasÄ± nedeniyle dÃ¼n 24.00'e kadar durdurulan iÃ§ hat ile birÃ§ok iptalin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dÄ±ÅŸ hat seferleri yeniden baÅŸladÄ±.

BirÃ§ok yolcunun sabah saatlerinde kontuardaki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan pasaport kontrolÃ¼ iÃ§in bankolara gittiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Seferlerini bekleyen yolcularÄ±n terminaldeki alanlarda bekleyiÅŸleri ise sÃ¼rÃ¼yor. UÃ§uÅŸlarÄ± iptal edilen yolcularÄ±n bilet iÅŸlemleri nedeniyle Ã¶nceki gÃ¼nlerde izdiham yaÅŸanan ofislerin Ã¶nÃ¼ndeki yoÄŸunluk da azaldÄ±.

TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY), aksayan seferler nedeniyle havalimanÄ±nda bekleyen yolcularÄ±na battaniye, sandviÃ§ ve iÃ§ecek daÄŸÄ±ttÄ±. YolcularÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ise otellerde konaklamasÄ± saÄŸlandÄ±.

Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi (DHMÄ°) ekiplerinin karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda pistlerin, uÃ§aklarÄ±n geliÅŸ ve gidiÅŸlerine hazÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. 24 saat kesintisiz mesai esasÄ±na gÃ¶re devam eden Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda pist, taksi yolu ve uÃ§ak park yerlerinin temizlenmesi iÃ§in Ã§eÅŸitli kar araÃ§larÄ±yla tonlarca buz Ã§Ã¶zÃ¼cÃ¼ sÄ±vÄ± kullanÄ±ldÄ±.

AyrÄ±ca sefere Ã§Ä±kacak uÃ§aklarÄ±n kanat, gÃ¶vde ve motoruna buz Ã§Ã¶zÃ¼cÃ¼ sÄ±vÄ± uygulanmasÄ±na devam ediliyor.

THYÂ SEFERLERÄ°

Bu arada THY BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hava muhalefeti nedeniyle AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan karÅŸÄ±lÄ±klÄ± 300, Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'ndan da karÅŸÄ±lÄ±klÄ± 122 sefer planlandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Yolcular, seferlerden Ã¶nce son durumu "www.thy.com" resmi internet sitesinden ve "444 0 849" numaralÄ± Ã§aÄŸrÄ± merkezinden kontrol ederek, havalimanÄ±na gelmeleri yÃ¶nÃ¼nde uyarÄ±ldÄ±.

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