11:28, 10 Ocak 2017 SalÄ±

TÃ¼rkiye'deki Suriyelilere Ã‡ekya ve Kore'den hibe

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'deÂ geÃ§ici koruma altÄ±ndaki Suriyelilere yardÄ±m saÄŸlanmasÄ±na iliÅŸkin TÃ¼rkiye ile Ã‡ekya ve Kore Cumhuriyeti arasÄ±nda imzalanan hibe anlaÅŸmalarÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Buna gÃ¶re, Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± ile Ã‡ekya Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ã‡ekya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±ndaÂ geÃ§ici koruma altÄ±ndaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluklarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik AFAD'Ä±n faaliyetlerinin desteklenmesi amacÄ±yla 20 milyon Ã‡ek korunasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± avro saÄŸlanmasÄ± konusunda anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±.

TÃ¼rkiyeÂ ile Kore Cumhuriyeti arasÄ±ndaÂ imzalanan anlaÅŸma da Ankara, Ä°zmir, ÅžanlÄ±urfa, Konya, Mersin ve Hatay'da saÄŸlÄ±k merkezleri inÅŸa edilmesini, Suriyeli kadÄ±n ve Ã§ocuklaraÂ ayni yardÄ±mÄ±n yapÄ±lmasÄ± iÃ§in 5 milyon ABD dolarÄ±na kadar hibe saÄŸlanmasÄ±nÄ± iÃ§eriyor.