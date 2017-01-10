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OsmanlÄ± hanedan reisi OsmanoÄŸlu defnedildi | FOTO
OsmanlÄ± hanedan reisi OsmanoÄŸlu defnedildi | FOTO

Sultan AbdÃ¼lmecid'in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kuÅŸak torunu OsmanoÄŸlu'nun naaÅŸÄ±, New York'ta EyÃ¼p Sultan Camisi'nde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Long Island'da defnedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de 93 yaÅŸÄ±nda vefat eden OsmanlÄ± Devleti'nin 31'inci padiÅŸahÄ± Sultan AbdÃ¼lmecid Han'Ä±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kuÅŸak torunu ve hanedanÄ±n 44'Ã¼ncÃ¼ reisi Osman Bayezid OsmanoÄŸlu'nun cenazesi, New York kentinde topraÄŸa verildi.

OsmanoÄŸlu'nun cenazesi ilk olarak Brooklyn'deki EyÃ¼p Sultan Camisi'ne getirildi.

Camideki cenaze namazÄ±na, 2009 yÄ±lÄ±nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda Ä°stanbul'da vefat eden Osman ErtuÄŸrul Efendi'nin eÅŸi Zeynep Osman ile bazÄ± aile Ã¼yeleri, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kÃ¼tÃ¼phaneden Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ± ve TÃ¼rk toplumunun Ã¼yeleri katÄ±ldÄ±.

Zeynep Osman, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Son derece mÃ¼tevazÄ± ve efendi bir kiÅŸiyi kaybettiÄŸimiz iÃ§in son derece Ã¼zgÃ¼nÃ¼m." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

EÅŸi Osman ErtuÄŸrul Efendi'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan OsmanoÄŸlu'nun aile reisi olduÄŸunu hatÄ±rlatan Zeynep Osman, onun sade bir hayat yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸehzade olduÄŸunu yakÄ±n Ã§evresi dÄ±ÅŸÄ±ndakilerin bilmediÄŸini ifade etti.

ArkadaÅŸlarÄ± arasÄ±nda "Mr. Bey" olarak anÄ±lan OsmanoÄŸlu'nun uzun yÄ±llar New York kÃ¼tÃ¼phanesinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, emekliye ayrÄ±ldÄ±ktan sonra da saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozuluncaya kadar kÃ¼tÃ¼phanede gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak hizmet verdiÄŸini aktaran Zeynep Osman, ailenin yeni reisinin Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'da yaÅŸayan DÃ¼ndar Efendi olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

LONG ISLAND'DA TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°

Cenaze namazÄ±nÄ± kÄ±ldÄ±ran imam Ä°brahim YavaÅŸ, OsmanlÄ± ailesinin Ä°slam toplumuna yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ±lardan bahsederek, "Bu ailenin hem acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yor hem de bu aileye duyduÄŸumuz minnettarlÄ±k hisleriyle burada son gÃ¶revimizi yerine getiriyoruz." dedi.

OsmanoÄŸlu'nun cenazesi, namazÄ±n ardÄ±ndan dualar eÅŸliÄŸinde Long Island'da bulunan Washington Memorial Park MezarlÄ±ÄŸÄ±'na gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek defnedildi.

Â OSMAN BAYEZÄ°D OSMANOÄžLU

HanedanÄ±n en yaÅŸlÄ± Ã¼yesi olan Osman Bayezid OsmanoÄŸlu, OsmanlÄ± hanedanÄ±nÄ±n sÃ¼rgÃ¼n sÄ±rasÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±nda doÄŸan ilk Ã§ocuÄŸu olarak 1924 yÄ±lÄ±nda Fransa'da dÃ¼nyaya geldi. Daha sonra annesi ve aÄŸabeyiyle New York'a gÃ¶Ã§ eden OsmanoÄŸlu, ABD'de 45 yÄ±l kÃ¼tÃ¼phanelerde 15 dilde kitap Ã§evirisi yaparak geÃ§imini saÄŸladÄ±ktan sonra 1997'de emekliye ayrÄ±ldÄ±.

OsmanlÄ± hanedanÄ±nÄ±n erkek Ã¼yelerine Ã¼lkeye dÃ¶nÃ¼ÅŸ yasaÄŸÄ± 1974'te kalkmasÄ±na raÄŸmen TÃ¼rkiye'yi ilk kez annesinin Ä±srarÄ±yla 1985'te ziyaret eden OsmanoÄŸlu, sonrasÄ±nda her yÄ±l dÃ¼zenli olarak TÃ¼rkiye'ye geldiÄŸini ancak yerleÅŸmeyi hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini ifade etmiÅŸti. OsmanoÄŸlu, 2009 yÄ±lÄ±nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda Ä°stanbul'da vefat eden Osman ErtuÄŸrul Efendi'nin yerine hanedan reisi olmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular Osman Bayezid OsmanoÄŸlu
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