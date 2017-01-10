Ã‡in malÄ± Powerbank bomba gibi patladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
UÅŸak'ta bir kiÅŸi, doldurmak iÃ§in prize taktÄ±ÄŸÄ± taÅŸÄ±nabilir gÃ¼Ã§ kaynaÄŸÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Kalbinden ve kafasÄ±ndan yaralan ve 3 gÃ¼n yoÄŸun bakÄ±mda kalan kiÅŸi, ameliyatla saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu.
UÅŸak merkeze baÄŸlÄ± KayaaÄŸÄ±l kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan ve bir taÅŸ ocaÄŸÄ±nda makine operatÃ¶rÃ¼ olarak Ã§alÄ±ÅŸan bir Ã§ocuk babasÄ± Ethem AkgÃ¼n (30), geÃ§en hafta cuma gÃ¼nÃ¼ cep telefonunu ÅŸarj etmek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± taÅŸÄ±nabilir gÃ¼Ã§ kaynaÄŸÄ±nÄ± yatak odasÄ±ndaki elektrik prizine taktÄ±.
YaklaÅŸÄ±k 5 saniye sonra patlayan gÃ¼Ã§ kaynaÄŸÄ±, yÃ¼zlerce minik parÃ§aya ayrÄ±lÄ±rken, metal parÃ§alar AkgÃ¼n'Ã¼n vÃ¼cuduna saplandÄ±. Kalbine ve vÃ¼cudunun deÄŸiÅŸik bÃ¶lgelerine saplanan parÃ§alar nedeniyle aÄŸÄ±r yaralanan AkgÃ¼n, yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan ambulansla UÅŸak Devlet Hastanesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Ameliyata alÄ±nan Ethem AkgÃ¼n'Ã¼n kalbine saplanan yaklaÅŸÄ±k 3 milimetre boyutundaki metal parÃ§a ile vÃ¼cuduna isabet eden parÃ§alar Ã§Ä±kartÄ±lÄ±rken yaralÄ± yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±.
3 GÃœN YOÄžUN BAKIMDA KALDI
YoÄŸun bakÄ±mda Ã¼Ã§ gÃ¼n sÃ¼ren tedavisinin ardÄ±ndan hastanenin Kalp Damar Cerrahi Servisine Ã§Ä±kartÄ±lan Ethem AkgÃ¼n, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yaklaÅŸÄ±k 2 hafta Ã¶nce 35 liraya Ã‡in malÄ± taÅŸÄ±nabilir gÃ¼Ã§ kaynaÄŸÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
"Åžarj deposunu doldurmak iÃ§in fiÅŸe takmÄ±ÅŸtÄ±m. Bomba gibi patladÄ±, evin camlarÄ± dahi kÄ±rÄ±ldÄ±. VÃ¼cudumun Ã¼st bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yÃ¼zlerce yara oluÅŸtu" diyen AkgÃ¼n, olay sÄ±rasÄ±nda yanÄ±nda 1 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunun da bulunduÄŸunu, ÅŸans eseri onun yaralanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
"UCUZ OLDUÄžU Ä°Ã‡Ä°N TERCÄ°H ETTÄ°M"
Patlamada evin camlarÄ±nÄ±n da kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden AkgÃ¼n, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"GÃ¼Ã§ kaynaÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸu yere yaklaÅŸÄ±k bir metre uzaklÄ±ktaydÄ±m. Patlama olduktan sonra her tarafÄ±mdan kanlar aktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Sonra bayÄ±lmÄ±ÅŸÄ±m, hatÄ±rlamÄ±yorum. GÃ¶zÃ¼mÃ¼ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mda hastanedeydim. AldÄ±ÄŸÄ±m Ã¼rÃ¼nÃ¼n faturasÄ±, fiÅŸi yok. Ucuz olduÄŸu iÃ§in tercih etmiÅŸtim. HiÃ§bir parÃ§asÄ± kalmadÄ±. Kimden ÅŸikayetÃ§i olacaÄŸÄ±mÄ± bilmiyorum."
Ethem AkgÃ¼n'Ã¼n annesi HanÄ±m AkgÃ¼n (48) ise patlama olduÄŸu sÄ±rada evin salonunda bulunduÄŸunu belirterek, "Neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±k, ambulans Ã§aÄŸÄ±rÄ±p hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼k. OÄŸlum iki ameliyat geÃ§irdi. Torunuma birÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mutluyum." ifadelerini kullandÄ±.
VÃœCUDUNDA HALEN PARÃ‡ALAR VAR
UÅŸak Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Servisi doktorlarÄ±ndan Murat Yanar da, hastanÄ±n kalbinin Ã¶n duvarÄ±na saplanan parÃ§ayÄ± aÃ§Ä±k ameliyatla Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
Ethem AkgÃ¼n'Ã¼n gÃ¶zÃ¼nde, kulaÄŸÄ±nda ve kafasÄ±ndaki parÃ§alarÄ±n da alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Yanar, "VÃ¼cudunda halen Ã§ok sayÄ±da parÃ§a var. TaÅŸÄ±nabilir gÃ¼Ã§ kaynaÄŸÄ±nÄ±n patlamasÄ±yla parÃ§alar adeta ÅŸarapnel gibi vÃ¼cuda saplanmÄ±ÅŸ. Ä°lk kez bÃ¶yle bir olayla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yorum." dedi.
Yanar, AkgÃ¼n'Ã¼n saÄŸlÄ±k durumunun iyiye gittiÄŸini kaydetti.
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