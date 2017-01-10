11:58, 10 Ocak 2017 SalÄ±

Rafsancani iÃ§in son gÃ¶rev





Ä°ran2Ä±n eski cumhurbaÅŸkanÄ± Rafsancani iÃ§in Tahran Ãœniversitesi'nde cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã–nceki gÃ¼n vefat eden Ä°ranâ€™Ä±n Ã¶nde gelen politikacÄ±larÄ±ndan eski CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸimi Rafsancani, sevenlerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle topraÄŸa veriliyor. Tahran Ãœniversitesiâ€™nde Rafsancani iÃ§in dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶renine, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Ä°ran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Ä°ran Meclis BaÅŸkanÄ± Ali Laricani, Ä°ran Savunma BakanÄ± HÃ¼seyin Dehkan katÄ±ldÄ±. Ã‡ok sayÄ±da din adamÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Rafsancani'nin Tahran Ãœniversitesi'ndeki cenaze namazÄ±nÄ±, Ä°ran lideri Ayetullah Ali Hamaney kÄ±ldÄ±rdÄ±.

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