Amerikan ordusundan Avrupa'ya dev sevkiyat

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa’ya en büyük askeri sevkiyatı Almanya’ya gerçekleşiyor.
Sevkiyatın ilk adımı olarak, yüzlerce tank ve diğer askeri malzeme Almanya’nın kuzeyine ulaştı.
Askeri malzemelerinin yanı sıra 4 bin Amerikan askeri de Avrupa’ya sevkedilecek.
Amerikan birlikleri, Şubat ayı başında Polonya, Baltık ülkeleri, Bulgaristan, Romanya ve Almanya’ya dağıtılacak.
Askeri sevkiyat, Amerika Birleşik Devletleri'nin “Atlantik Çözüm Operasyonu” kapsamında gerçekleşiyor.
Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhakı ve Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz nedeniyle, Batı ile Moskova arasındaki ilişkilerde gerginlik yaşanıyor.
Diğer bazı NATO üyeleri de Doğu Avrupa'daki varlıklarını artırıyor.
FBI, İsrail askeri ataşesinin suikast davasını Çakal Carlos'unele geçen bir mektubu sonrası 40 yıl sonra yeniden açıyor
Yunanistan’ın başkenti Atina’da, PASOK genel merkez binası önündeki saldırıda 1 polis yaralandı
İran2ın eski cumhurbaşkanı Rafsancani için Tahran Üniversitesi'nde cenaze töreni düzenlendi
Amerikan ordusu, NATO vasıtasıyla doğu Avrupa’daki askeri varlığını artırıyor.
Faria Mülteci Kampı'na giren İsrail güçleri arama yaptıkları evde bir Filistinliyi silahla vurarak öldürdü
İstifa eden Duncan'ın, yeni anayasa kapsamında oluşturulması beklenen devlet başkanı yardımcılığı görevine getirileceği öne sürülüyor
“Trol“ adı verilen sanal propaganda ordusuna sahip ülkelerden biri olan Sırbistan’da yönetim, sanal dünyayı yoğun şekilde manipüle ediyor.
Kolombiya'da asma köprünün ters dönmesi sonucu uçuruma düşen 11 kişi öldü
Avrupa’yı etkisi altına alan soğuklarda ölenlerin sayısı 38’e yükseldi. Soğuk en fazla çadırlarda yaşayan mültecileri ve evsizleri tehdit ediyor.
Filipinler'in güneydoğu sahilleri açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD başkanı seçilen Trump, damadı Kushner'i Beyaz Saray'daki en önemli pozisyonlardan "başkan başdanışmanlığı" görevine getirecek.
The Sun gazetesi, ülkedeki hastane ve bakımevlerinde günde en az 2 kişinin açlık ve susuzluktan öldüğünü öne sürdü
Zuma, Filistin halkına destek olmak için halkına İsrail'e gitmemeleri çağrısında bulundu
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Suriyeli mültecilere ülkelerindeki güvenli bölgelere gitmesi çağrısı yaptı
Trump'un dışişleri bakanı Tillerson'un CEO'su olduğu Exxon'un ABD'nin kara listesindeki İran, Suriye ve Sudan'a petrol sattığı iddia edildi
Beyaz Saray Sözcüsü Earnest, Türkiye'nin, Gülen'in iade edilmesi talebine ilişkin 20 Ocak'tan önce bir gelişme beklemediklerini ifade etti