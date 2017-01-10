11:53, 10 Ocak 2017 Salı

Amerikan ordusundan Avrupa'ya dev sevkiyat





Amerikan ordusu, NATO vasıtasıyla doğu Avrupa’daki askeri varlığını artırıyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa’ya en büyük askeri sevkiyatı Almanya’ya gerçekleşiyor. Sevkiyatın ilk adımı olarak, yüzlerce tank ve diğer askeri malzeme Almanya’nın kuzeyine ulaştı. Askeri malzemelerinin yanı sıra 4 bin Amerikan askeri de Avrupa’ya sevkedilecek. Amerikan birlikleri, Şubat ayı başında Polonya, Baltık ülkeleri, Bulgaristan, Romanya ve Almanya’ya dağıtılacak. Askeri sevkiyat, Amerika Birleşik Devletleri'nin “Atlantik Çözüm Operasyonu” kapsamında gerçekleşiyor. Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhakı ve Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz nedeniyle, Batı ile Moskova arasındaki ilişkilerde gerginlik yaşanıyor. Diğer bazı NATO üyeleri de Doğu Avrupa'daki varlıklarını artırıyor.

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