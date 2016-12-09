Kaçan darbeci asker kalkışmadan habersizmiş!

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Yunanistan’a kaçan Türk askerlerinin Atina hükümetini zora soktuğu değerlendirmesinde bulunan Financial Times, son kez hakim karşısına çıkacak askerlerden biriyle konuştu. İsminin gizli tutulmasını isteyen asker, darbe girişiminden habersiz olduklarını iddia etti.
Türkiye’deki darbe girişiminin ertesi gününde Yunanistan’ın Dedeağaç kentine izinsiz şekilde iniş yapan helikopterdeki 8 askerin iadesine ilişkin düğüm bu hafta Arios Pagos’tan (Yunanistan Yüksek Mahkemesi) çıkacak kararla çözülecek.
Kararın açıklanmasına sayılı günler kala darbecilik suçlamasıyla Yunanistan’dan iadesi talep edilen askerlerden biri ailesinin güvenliği nedeniyle isminin gizli tutulması şartıyla Financial Times’a konuştu.
15 Temmuz gecesi yaralanan ve ölenleri toplamakla görevli arama-kurtarma ekibinden olduklarını söyleyen asker, “İstanbul'a üç helikopter uçurduk ama sadece biri yere inebildi çünkü insanlar diğer helikopterlere ateş etmeye başladı… Bir darbe olduğundan haberimiz yoktu” dedi.
Gazetenin, hakkında akıcı bir İngilizce konuştuğunu not düştüğü asker o gece yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bir süre sonra tekrar toplandık ve geceyi yakınlardaki bir askeri üste geçirdik. Birlik komutanımızı aradık ama telefonunu bir türlü açmıyordu. Polis üsse girip askerler üzerine ateş açmaya başladığında, havalandık. Sadece sınırı geçecek kadar yakıtımız vardı ve Yunanistan’ın güvende olabileceğimiz en demokratik Avrupa ülkesi olduğunu biliyorduk.”
Darbe girişimi öncesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli sekiz askerin avukatlığını üstlenen Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden avukat Hristos Milonopulos’a göre de Türkiye’nin askerlerin iadesi için sunduğu kanıtlar yetersiz.
Financial Times’a yaptığı açıklamada, söz konusu kanıtların sadece 15 Temmuz gecesine ait helikopter hareketleri bazı telefon konuşmaları olduğunu kaydeden Milonopulos, “Bu askerlerin Türkiye’de adil şekilde yargılanmayacağını savunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan gazete, Yüksek Mahkeme’den çıkacak karar her ne olursa olsun Yunanistan’ın zor günler yaşayacağı değerlendirmesinde bulundu. Hazeteye göre askerlerin iadesi yönünde karar verilirse, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras hem iç kamuoyuna hem de darbe girişiminin ardından insan hakların örgütlerine karşı zor durumda kalabilir.
Askerlerin iade talebinin reddedilmesi halinde ise son dönemde zaten gerilen Türk-Yunan ilişkileri daha da kötüleşebilir. Yazıda, bazı Yunan yetkililerin de Ankara’nın, Türkiye ile AB arasında mayıs ayında imzalanan sığınmacı anlaşmasını askıya almasından endişe duyduğuna dikkat çekildi.
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Yunanistan'a sığınan sekiz darbeci askerden biri Financial Times'a yaptığı açıklamada darbe girişiminden habersiz olduklarını iddia etti
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