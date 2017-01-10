GÃ¼ncelleme: 13:02, 10 Ocak 2017 SalÄ±

Ä°srailli ataÅŸeye suikast dosyasÄ± 40 yÄ±l sonra aÃ§Ä±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FBI'Ä±n, 1973 yÄ±lÄ±nda Ä°srail hava kuvvetleri ataÅŸesinin Washington'a Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi konusundaki soruÅŸturmayÄ±, Ã‡akal Carlos olarak da bilinenÂ Ilich RamÃ­rez SÃ¡nchez hakkÄ±nda yeni bilgiler edindikten sonra yeniden aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

New York Times gazetesinden muhabir Adam Goldman, Yosef (Joe) Alon cinayeti soruÅŸturmasÄ±nda, ortaya Ã§Ä±kan yeni bir Ã‡akal Carlos mektubunun ardÄ±ndan yeniden davanÄ±n gÃ¶zden geÃ§irileceÄŸini yazdÄ±.

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, 40 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir Ã§Ã¶zÃ¼lmemiÅŸ olan cinayet davasÄ±nda, Filistinli gruplarÄ± sorumlu tutan eksik bir parÃ§anÄ±n olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar.

New York Times gazetesinde Goldman, Alon cinayetiyle ilgili soruÅŸturmada ABD topraklarÄ±na suikast iÃ§in gelen FransÄ±z cezaevinde Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan RamÃ­rez ile bir Ä°srailli yetkilinin tek Ã¶rneÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden yola Ã§Ä±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor yazÄ±sÄ±nda. RamÃ­rez'in aldÄ±ÄŸÄ± bir mektup Ã¼zerine Ä°srailli yetkiliye olumlu cevap vererek Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda onunla konuÅŸmayÄ± kabul ettiÄŸi ancak RamÃ­rez'e Ã¶deme yapmayÄ± reddeden yetkilinin soruÅŸturmayÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazÄ±yor.

Goldman'Ä±n iddialarÄ±na gÃ¶re, FBI ajanlarÄ±, Åžubat 2014'ten itibaren Paris merkezli bir ajan olan Eugene Casey'in 15 yÄ±l boyunca RamÃ­rez ile rÃ¶portaj yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kurumun davayÄ± bir kez daha aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf ettiÄŸiÂ iddia ediliyor.

GerÃ§ek adÄ± Ilich Ramirez Sanchez olan VenezÃ¼ellalÄ± Ã‡akal Carlos, Paris mahkeme salonunda oturuyor 28 KasÄ±mÂ 2000

Raporda, RamÃ­rez'in Kara EylÃ¼l (1971'de ÃœrdÃ¼n'Ã¼n Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼ ÃœrdÃ¼n'den Ã§Ä±karmasÄ±ndan sonra El Fetih'in iÃ§inde kurulan silahlÄ± grubun adÄ±) adlÄ± Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olan Suriyeli Kamal Kheir Beik ile bir araya geldiÄŸi belirtiliyor. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Ã‡akal Carlos Ramirez'in, Filistin davasÄ±na nasÄ±l yardÄ±m edebileceklerini sorduÄŸunda, Beik'in Albay Joe Alon'Ä± Ã¶ldÃ¼rmelerini Ã¶nerdiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

Albay Alon 1 Temmuz 1973 yÄ±lÄ±nda evinin Ã¶nÃ¼nde arabasÄ±nÄ±n iÃ§inde silahla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.