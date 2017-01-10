ErdoÄŸan: TÃ¼rkiye olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ olmak zorundayÄ±z

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kaymakamlarla bir araya geldiÄŸi toplantÄ±da konuÅŸtu.
TÃ¼rkiye'nin, DEAÅž ile mÃ¼cadelesinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"DÃ¼ne kadar DEAÅž'la mÃ¼cadeleyi ilk sÄ±raya koyan Ã¼lkelerin bugÃ¼n neredeyse DEAÅž'Ä± himayeleri altÄ±na alacak hale geldiklerini ibretle takip ediyoruz. BÃ¶lgenin tarihi, dini, etnik, kÃ¼ltÃ¼rel yapÄ±sÄ±nÄ± dikkate almadan, tamamen kaÄŸÄ±t Ã¼zerindeki planlamalarla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len projeler, birer birer Ã§Ã¶kÃ¼yor. TÃ¼rkiye, iÅŸte tÃ¼m bu kaos iÃ§erisinde hem kendisi hem de kardeÅŸleri iÃ§in en iyisini yapmanÄ±n Ã§abasÄ±nÄ± veriyor."
UluslararasÄ± alanda ve sÄ±nÄ±rlar dÄ±ÅŸÄ±nda verilen mÃ¼cadelenin baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n ilk ÅŸartÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiye'nin iÅŸini saÄŸlam tutmaktan geÃ§tiÄŸini vurgulayan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"EÄŸer, biz kendi topraklarÄ±mÄ±zÄ±n iÃ§inde huzuru, gÃ¼veni, refahÄ± temin edemezsek, dÄ±ÅŸarÄ±da ne sÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼n bir kÄ±ymeti kalÄ±r ne de tek bir adÄ±m atacak zemin bulabiliriz. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini, adeta vardiya usulÃ¼ Ã¼lkemizde eylem yapmaya teÅŸvik edenler, iÅŸte bunu istiyor."
TÃ¼rkiye'nin, terÃ¶rle mÃ¼cadelesinin kendi imkanlarÄ±yla yÃ¼rÃ¼tmek mecburiyetinde bulunduÄŸuna dikkati Ã§eken ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"TÃ¼rkiye, terÃ¶rle mÃ¼cadelesini ve bunun iÃ§in bÃ¶lgesinde tÃ¼m operasyonlarÄ± tek baÅŸÄ±na, kendi imkanlarÄ±yla ve kendi evlatlarÄ±yla yÃ¼rÃ¼tmek mecburiyetindedir. Bu durumu anlamayan veya buna karÅŸÄ± Ã§Ä±kan, hakikatlere gÃ¶zÃ¼nÃ¼ kapatÄ±yor demektir. Dostluk, mÃ¼ttefiklik, iyi iliÅŸkiler, dayanÄ±ÅŸma, iÅŸbirliÄŸi gibi hususlar ancak siz gÃ¼Ã§lÃ¼yseniz bir karÅŸÄ±lÄ±k buluyor, yoksa inanÄ±n sÃ¶zden ibaret kalÄ±yor. Bunun iÃ§in TÃ¼rkiye olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ olmak zorundayÄ±z, Ã¼lke olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ olmalÄ±yÄ±z, hÃ¼kÃ¼met olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ olmalÄ±yÄ±z."
FETÃ–'ye karÅŸÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§abalara deÄŸinen ErdoÄŸan, "Gerek FETÃ– gerekse bÃ¶lÃ¼cÃ¼ Ã¶rgÃ¼tlerin devlete sÄ±zmÄ±ÅŸ elemanlarÄ± sebebiyle yaÅŸanÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±lara karÅŸÄ± da dikkatli olmalÄ±yÄ±z. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle iltisaklÄ± kiÅŸilerin devletten temizlenmesi en az silah kullanan terÃ¶ristlerin etkisiz hale getirilmesi kadar Ã¶nemlidir. Ã‡Ã¼nkÃ¼, birinin desteÄŸi olmadan Ã¶tekinin hareket alanÄ± elde edebilmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir." dedi.
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ErdoÄŸan, "Dostluk, mÃ¼ttefiklik, iyi iliÅŸkiler, dayanÄ±ÅŸma, iÅŸbirliÄŸi gibi hususlar ancak siz gÃ¼Ã§lÃ¼yseniz bir karÅŸÄ±lÄ±k buluyor, yoksa inanÄ±n sÃ¶zden ibaret kalÄ±yor. Bunun iÃ§in TÃ¼rkiye olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ olmak zorundayÄ±z, Ã¼lke olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ olmalÄ±yÄ±z, hÃ¼kÃ¼met olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ olmalÄ±yÄ±z."" dedi.
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