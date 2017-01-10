12:47, 10 Ocak 2017 SalÄ±

Atina'da polislere silahlÄ± saldÄ±rÄ±





Yunanistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Atinaâ€™da, PASOK genel merkez binasÄ± Ã¶nÃ¼ndeki saldÄ±rÄ±da 1 polis yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yunanistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Atinaâ€™da, Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) partisi binasÄ± Ã¶nÃ¼nde nÃ¶bet tutan polislere kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸilerce silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, olay sabah erken saatlerde PASOKâ€™un genel merkezinin bulunduÄŸu Harilau Trikupi caddesinde bekleyen polislerin nÃ¶bet deÄŸiÅŸimi sÄ±rasÄ±nda meydana geldi. Ara sokaklardan geldiÄŸi tahmin edilen kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸiler, yakÄ±n mesafeden iÃ§inde polislerin bulunduÄŸu otobÃ¼se makineli tÃ¼fekle ateÅŸ aÃ§tÄ±ktan sonra kaÃ§tÄ±. Yetkililer, saldÄ±rÄ±da bir polisin hafif ÅŸekilde yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan olay yerine sevk edilen Ã§ok sayÄ±da polis bÃ¶lgeyi kontrol altÄ±na alÄ±rken, terÃ¶rle mÃ¼cadele ekiplerinin saldÄ±rÄ±yla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi. PASOK SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Pavlos Hristidis olayla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±nÄ±n son derece ciddi olduÄŸu ve Ã¶ldÃ¼rmek amacÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilmesinde bulundu. Â

Ä°lgili Konular Yunanistan Atina

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.