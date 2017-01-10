Kars'taki 'Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi' uygulamasÄ± uzatÄ±ldÄ±

Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilÃ§esinde bazÄ± alanlardaki "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ± 15 gÃ¼n daha uzatÄ±ldÄ±.
Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, KaÄŸÄ±zman ilÃ§esinde terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar nedeniyle halkÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin korunmasÄ± iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 6 aydÄ±r Ã¶zel gÃ¼venlik alanÄ± ilan edilen bÃ¶lgelerde uygulamanÄ±n uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
AÃ§Ä±klamada, koordinatlarÄ± kamuoyu ile paylaÅŸÄ±lan yerlerdeki "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±nÄ±n 23 Ocak'a kadar geÃ§erli olacaÄŸÄ± belirtildi.
TÃ¼rkiye'de PKK Ã¼yelerinin yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 12 Ã¶nemli ve kritik noktadan biri olan Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilÃ§esindeki Ã‡emÃ§e-Madur bÃ¶lgesinde, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n son 6 ayÄ±nda hava ve karadan gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda PKK'nÄ±n sÃ¶zde Ã‡emÃ§e sorumlusu HakkÄ± Serhat'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 20 PKK Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, 5 PKK mensubu da saÄŸ olarak yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.
BÃ¶lgede Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irilerek, kÄ±ÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan PKK'ya aÄŸÄ±r darbe vurulmuÅŸtu.
KaÄŸÄ±zman ilÃ§esinden sÃ¶z konusu alanlarda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk havaya raÄŸmen PKK'ya yÃ¶nelik operasyonlarÄ±n devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
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TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli kÄ±ÅŸ turizm merkezlerinden UludaÄŸ'da kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 2 metre 55 santimetre oldu
TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumunun iyiye gittiÄŸi ve tedavisinin yoÄŸun bakÄ±mda devam ettiÄŸi bildirildi
Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilÃ§esindeki bazÄ± alanlardaki "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ± 15 gÃ¼n daha uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ã–SYM tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen KPSS lisans, Ã¶nlisans ve ortaÃ¶ÄŸretim tercih sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
ErdoÄŸan, "Dostluk, mÃ¼ttefiklik, iyi iliÅŸkiler, dayanÄ±ÅŸma, iÅŸbirliÄŸi gibi hususlar ancak siz gÃ¼Ã§lÃ¼yseniz bir karÅŸÄ±lÄ±k buluyor, yoksa inanÄ±n sÃ¶zden ibaret kalÄ±yor. Bunun iÃ§in TÃ¼rkiye olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ olmak zorundayÄ±z, Ã¼lke olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ olmalÄ±yÄ±z, hÃ¼kÃ¼met olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ olmalÄ±yÄ±z."" dedi.
Yunanistan'a sÄ±ÄŸÄ±nan sekiz darbeci askerden biri Financial Times'a yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada darbe giriÅŸiminden habersiz olduklarÄ±nÄ± iddia etti
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