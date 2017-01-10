Ä°smail Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu iyiye gidiyor

TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n genel saÄŸlÄ±k durumunun iyiye gittiÄŸi belirtildi.
GÃ¼ven Hastanesi'nden, bir sÃ¼redir tedavisine devam edilen TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, Kahraman'Ä±n tÄ±bbi bakÄ±m ve tedavisinin yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesinde sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edilerek, saÄŸlÄ±k durumunun iyiye gittiÄŸi kaydedildi.
TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli kÄ±ÅŸ turizm merkezlerinden UludaÄŸ'da kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 2 metre 55 santimetre oldu
TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumunun iyiye gittiÄŸi ve tedavisinin yoÄŸun bakÄ±mda devam ettiÄŸi bildirildi
Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilÃ§esindeki bazÄ± alanlardaki "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ± 15 gÃ¼n daha uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ã–SYM tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen KPSS lisans, Ã¶nlisans ve ortaÃ¶ÄŸretim tercih sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
ErdoÄŸan, "Dostluk, mÃ¼ttefiklik, iyi iliÅŸkiler, dayanÄ±ÅŸma, iÅŸbirliÄŸi gibi hususlar ancak siz gÃ¼Ã§lÃ¼yseniz bir karÅŸÄ±lÄ±k buluyor, yoksa inanÄ±n sÃ¶zden ibaret kalÄ±yor. Bunun iÃ§in TÃ¼rkiye olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ olmak zorundayÄ±z, Ã¼lke olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ olmalÄ±yÄ±z, hÃ¼kÃ¼met olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ olmalÄ±yÄ±z."" dedi.
Yunanistan'a sÄ±ÄŸÄ±nan sekiz darbeci askerden biri Financial Times'a yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada darbe giriÅŸiminden habersiz olduklarÄ±nÄ± iddia etti
Ä°stanbul'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan barajlardaki dolululuk oranÄ± yÃ¼zde 60'a yaklaÅŸtÄ±
UÅŸak'ta bir kiÅŸi taÅŸÄ±nabilir gÃ¼Ã§ kaynaÄŸÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu aÄŸÄ±r yaralandÄ±
TÃ¼rkiye'nin Ã‡ekya ve Kore Cumhuriyeti ile imzaladÄ±ÄŸÄ± hibe anlaÅŸmalarÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Sultan AbdÃ¼lmecid'in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kuÅŸak torunu OsmanoÄŸlu'nun naaÅŸÄ±, New York'ta EyÃ¼p Sultan Camisi'nde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Long Island'da defnedildi
Malatya'da FETÃ–'ye baÄŸlÄ±, daha Ã¶nce kapatÄ±lan eÄŸitim kurumlarÄ±nda gÃ¶rev yapan 30 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla ara verilen seferler yeniden baÅŸladÄ±
Banvit'in yÃ¼zde 79,48'lik hissesi BrezilyalÄ± BRF S.A.â€™nÄ±n baÄŸlÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ± olan BRF GmbH'a satÄ±ldÄ±
Dolar/TL 3,7779, Avro/TL ise 4,0072 ile tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek seviyelerini gÃ¶rdÃ¼
SilahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un ismi, Ã‡ankaya Belediyesi Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezinde sergi salonuna verildi.
Ä°zmir'de Vali AyyÄ±ldÄ±z'Ä±n onayÄ±yla emniyet mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±larÄ± ile ilÃ§e ve ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinde yeni gÃ¶revlendirmeler yapÄ±ldÄ±