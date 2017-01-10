Ä°smail Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu iyiye gidiyor

ErdoÄŸan: TÃ¼rkiye olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ olmak zorundayÄ±z

ErdoÄŸan, "Dostluk, mÃ¼ttefiklik, iyi iliÅŸkiler, dayanÄ±ÅŸma, iÅŸbirliÄŸi gibi hususlar ancak siz gÃ¼Ã§lÃ¼yseniz bir karÅŸÄ±lÄ±k buluyor, yoksa inanÄ±n sÃ¶zden ibaret kalÄ±yor. Bunun iÃ§in TÃ¼rkiye olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ olmak zorundayÄ±z, Ã¼lke olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ olmalÄ±yÄ±z, hÃ¼kÃ¼met olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ olmalÄ±yÄ±z."" dedi.