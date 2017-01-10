14:46, 10 Ocak 2017 SalÄ±

Moskova hava sahasÄ±na S-400'lÃ¼ koruma





Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Moskova'nÄ±n hava savunmasÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in baÅŸkent yakÄ±nlarÄ±na S-400 fÃ¼ze sistemi konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â MoskovaÂ ve merkez sanayi bÃ¶lgesinin hava gÃ¼venliÄŸini gÃ¼Ã§lendirmek amacÄ±yla S-400 "triumf"Â hava savunma fÃ¼ze sisteminin baÅŸkent yakÄ±nlarÄ±ndaki Podolsk ÅŸehrine konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve 11 Ocak'ta devreye sokulacaÄŸÄ± belirtildi. Sistemin 400 kilometre menzile sahip olduÄŸu ve Moskova dahil 12 bÃ¶lgenin hava sahasÄ±nda etkili olacaÄŸÄ± ifade edildi. Rusya'nÄ±n Arktik bÃ¶lgesindeki hava sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸi amacÄ±yla da Kuzey Filosu'na yÄ±l iÃ§inde S-400 sistemi verileceÄŸi kaydedildi. Rusya, daha Ã¶nce de 1 Ocak itibarÄ±yla KÄ±rÄ±m'a Pantsir-s tipi uÃ§aksavar sistemi yerleÅŸtirdiÄŸini duyurmuÅŸtu.

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