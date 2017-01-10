14:56, 10 Ocak 2017 SalÄ±

YÄ±ldÄ±rÄ±m: Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi TÃ¼rkiye'den baÅŸlar





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi TÃ¼rkiye'den baÅŸlar. EÄŸer TÃ¼rkiye gÃ¼venli olmazsa Avrupa da hiÃ§ gÃ¼venli olmaz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 9. BÃ¼yÃ¼kelÃ§iler KonferansÄ±'na katÄ±lanlar iÃ§in Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde dÃ¼zenlenen yemekte yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Dostumuz, mÃ¼ttefikimiz Avrupa, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri arasÄ±nda ayrÄ±m yapÄ±yor. PKK'ya gelince mÃ¼samahakar, DEAÅž'a gelince mÃ¼samahakar deÄŸil. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin birini diÄŸerine tercih etmek insanlÄ±ÄŸa, dÃ¼nya barÄ±ÅŸÄ±na yapÄ±labilecek en bÃ¼yÃ¼k ihanettir." ifadelerini kullandÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi TÃ¼rkiye'den baÅŸlar. EÄŸer TÃ¼rkiye gÃ¼venli olmazsa Avrupa da hiÃ§ gÃ¼venli olmaz." ÅŸeklinde konuÅŸtu. Â Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.