14:58, 10 Ocak 2017 SalÄ±

FETÃ–'nÃ¼n TÃœRKSAT baskÄ±nÄ± iddianamesi kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n 15 TemmuzÂ 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda, GÃ¶lbaÅŸÄ±'ndakiÂ TÃœRKSAT'a giderek yayÄ±nlarÄ± kesmeye Ã§alÄ±ÅŸan 16 kiÅŸiden 11'i iÃ§in beÅŸer, sivil olan 5'i iÃ§in ise Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianame, Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mahkeme heyeti, yargÄ±lamanÄ±n 4 Nisan 2017'de baÅŸlamasÄ±na ve takip eden iki gÃ¼nde de duruÅŸmalara devam edilmesine karar verdi. Heyet, kuvvetli suÃ§ ÅŸÃ¼phesi ve mevcut delil durumunu dikkate alarak, sanÄ±klarÄ±n tutukluluklarÄ±nÄ±n devamÄ±na hÃ¼kmetti.

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda GÃ¶lbaÅŸÄ±'ndaki TÃœRKSAT'a yayÄ±nlarÄ± kesmek Ã¼zere giden 5'i sivil, 16 kiÅŸi hakkÄ±nda Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Tolgahan Ã–ztoprak'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamede, ÅŸÃ¼phelilerden Eray UÃ§kun, Ä°brahim AltÄ±nok, Melih Varol, Mustafa Altunay, Mesut Sancak, ErgÃ¼n Ã–zyurt, Ersan KuluÃ§lu, Osman Kemal KÃ¼Ã§Ã¼k, Ä°brahim YÄ±lmazbaÅŸ, Ä°smail Donat ve Tayfun KaraÃ¶z'Ã¼n "anayasal dÃ¼zeni deÄŸiÅŸtirmeye teÅŸebbÃ¼s", "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s", "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti'ni ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s" ve "iki kiÅŸiyi kasten Ã¶ldÃ¼rmek" suÃ§larÄ±ndan 5'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyor.

Bu ÅŸÃ¼phelilerin "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak", "nitelikli kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s", "cebir tehdit veya hile kullanarak kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lmak", "nitelikli yaÄŸma", "kamu malÄ±na zarar vermek" ve "mala zarar vermek" suÃ§larÄ±ndan ayrÄ±ca cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep edilen iddianamede, sivil ÅŸÃ¼pheliler AydÄ±n Yavuz, Birol Baki, Burhan GÃ¼neÅŸ, Salih Mehmet DaÄŸkÃ¶y ve UÄŸur Ã–zÃ¼doÄŸru iÃ§in "anayasal dÃ¼zeni deÄŸiÅŸtirmeye teÅŸebbÃ¼s", "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s" ve "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapsin yanÄ± sÄ±ra "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" suÃ§undan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talebinde bulunuluyor.

Darbecilerin TÃœRKSAT'a gelmesinden Ã¶nce tedbir amacÄ±yla kuruma gelen ve personeli yÃ¶nlendiren TÃœRKSAT AÅž Tesisler Ä°ÅŸletme DirektÃ¶rÃ¼ Ahmet Ã–zsoy ile ÅŸirket gÃ¶revlisi Ali KarslÄ±'nÄ±n "Ã¶len" olarak gÃ¶sterildiÄŸi iddianamede, bu kiÅŸilerin yakÄ±nlarÄ± ve TÃœRKSAT AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Cenk Åžen'in de arasÄ±nda bulunduÄŸu 60 kiÅŸi ile TÃœRKSAT AÅž tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸi "mÃ¼ÅŸteki" olarak yer alÄ±yor.

Sivil ÅŸÃ¼phelilerden DaÄŸkÃ¶y'Ã¼n FETÃ–/PDY Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle irtibatlÄ± Yamanlar Lisesi mezunu olduÄŸu, Samanyolu TV'de bilgi iÅŸlem direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± ve El Cezire TÃ¼rk'te Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, Yavuz'un TÃœBÄ°TAK Marmara AraÅŸtÄ±rma Merkezinde kurumsal geliÅŸim baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±, Burhan GÃ¼neÅŸ'in de bilgisayar mÃ¼hendisliÄŸi mezunu olduÄŸu ve TÃœBÄ°TAK'ta Ä°dari Ä°ÅŸler BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekilen iddianamede, ÅŸÃ¼pheli Baki'nin elektronik ÅŸirketi olduÄŸu, Samanyolu TV'de bir sÃ¼re Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, Ã–zÃ¼doÄŸru'nun ise HAVELSAN, BTK ve son olarak BaÅŸbakanlÄ±k SektÃ¶rel Ä°zleme Birimi'nde biliÅŸim uzmanÄ± olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼phelilerin darbe giriÅŸimi gecesi yayÄ±nlarÄ±n kesilmesi iÃ§in TÃœRKSAT'a gittikleri, sivil ÅŸÃ¼phelilerin de bu amaÃ§la "teknik personel" olarak burada bulunduklarÄ± kaydediliyor.