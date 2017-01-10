FETÃ–'nÃ¼n TÃœRKSAT baskÄ±nÄ± iddianamesi kabul edildi

FETÃ–'nÃ¼n 15 TemmuzÂ 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda, GÃ¶lbaÅŸÄ±'ndakiÂ TÃœRKSAT'a giderek yayÄ±nlarÄ± kesmeye Ã§alÄ±ÅŸan 16 kiÅŸiden 11'i iÃ§in beÅŸer, sivil olan 5'i iÃ§in ise Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianame, Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Mahkeme heyeti, yargÄ±lamanÄ±n 4 Nisan 2017'de baÅŸlamasÄ±na ve takip eden iki gÃ¼nde de duruÅŸmalara devam edilmesine karar verdi. Heyet, kuvvetli suÃ§ ÅŸÃ¼phesi ve mevcut delil durumunu dikkate alarak, sanÄ±klarÄ±n tutukluluklarÄ±nÄ±n devamÄ±na hÃ¼kmetti.
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda GÃ¶lbaÅŸÄ±'ndaki TÃœRKSAT'a yayÄ±nlarÄ± kesmek Ã¼zere giden 5'i sivil, 16 kiÅŸi hakkÄ±nda Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Tolgahan Ã–ztoprak'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamede, ÅŸÃ¼phelilerden Eray UÃ§kun, Ä°brahim AltÄ±nok, Melih Varol, Mustafa Altunay, Mesut Sancak, ErgÃ¼n Ã–zyurt, Ersan KuluÃ§lu, Osman Kemal KÃ¼Ã§Ã¼k, Ä°brahim YÄ±lmazbaÅŸ, Ä°smail Donat ve Tayfun KaraÃ¶z'Ã¼n "anayasal dÃ¼zeni deÄŸiÅŸtirmeye teÅŸebbÃ¼s", "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s", "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti'ni ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s" ve "iki kiÅŸiyi kasten Ã¶ldÃ¼rmek" suÃ§larÄ±ndan 5'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyor.
Bu ÅŸÃ¼phelilerin "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak", "nitelikli kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s", "cebir tehdit veya hile kullanarak kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lmak", "nitelikli yaÄŸma", "kamu malÄ±na zarar vermek" ve "mala zarar vermek" suÃ§larÄ±ndan ayrÄ±ca cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep edilen iddianamede, sivil ÅŸÃ¼pheliler AydÄ±n Yavuz, Birol Baki, Burhan GÃ¼neÅŸ, Salih Mehmet DaÄŸkÃ¶y ve UÄŸur Ã–zÃ¼doÄŸru iÃ§in "anayasal dÃ¼zeni deÄŸiÅŸtirmeye teÅŸebbÃ¼s", "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s" ve "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapsin yanÄ± sÄ±ra "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" suÃ§undan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talebinde bulunuluyor.
Darbecilerin TÃœRKSAT'a gelmesinden Ã¶nce tedbir amacÄ±yla kuruma gelen ve personeli yÃ¶nlendiren TÃœRKSAT AÅž Tesisler Ä°ÅŸletme DirektÃ¶rÃ¼ Ahmet Ã–zsoy ile ÅŸirket gÃ¶revlisi Ali KarslÄ±'nÄ±n "Ã¶len" olarak gÃ¶sterildiÄŸi iddianamede, bu kiÅŸilerin yakÄ±nlarÄ± ve TÃœRKSAT AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Cenk Åžen'in de arasÄ±nda bulunduÄŸu 60 kiÅŸi ile TÃœRKSAT AÅž tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸi "mÃ¼ÅŸteki" olarak yer alÄ±yor.
Sivil ÅŸÃ¼phelilerden DaÄŸkÃ¶y'Ã¼n FETÃ–/PDY Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle irtibatlÄ± Yamanlar Lisesi mezunu olduÄŸu, Samanyolu TV'de bilgi iÅŸlem direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± ve El Cezire TÃ¼rk'te Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, Yavuz'un TÃœBÄ°TAK Marmara AraÅŸtÄ±rma Merkezinde kurumsal geliÅŸim baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±, Burhan GÃ¼neÅŸ'in de bilgisayar mÃ¼hendisliÄŸi mezunu olduÄŸu ve TÃœBÄ°TAK'ta Ä°dari Ä°ÅŸler BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekilen iddianamede, ÅŸÃ¼pheli Baki'nin elektronik ÅŸirketi olduÄŸu, Samanyolu TV'de bir sÃ¼re Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, Ã–zÃ¼doÄŸru'nun ise HAVELSAN, BTK ve son olarak BaÅŸbakanlÄ±k SektÃ¶rel Ä°zleme Birimi'nde biliÅŸim uzmanÄ± olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼phelilerin darbe giriÅŸimi gecesi yayÄ±nlarÄ±n kesilmesi iÃ§in TÃœRKSAT'a gittikleri, sivil ÅŸÃ¼phelilerin de bu amaÃ§la "teknik personel" olarak burada bulunduklarÄ± kaydediliyor.
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait uÃ§aklarca DEAÅž'a ait 9 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edildi
FETÃ– kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 164 iÅŸ adamÄ±ndan 110'u tutuklama talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi.
ErdoÄŸan, 81 il valisiyle telekonferans baÄŸlantÄ±sÄ± yaptÄ±
Ä°stanbul'un ardÄ±ndan Ä°zmir'de de etkisini gÃ¶steren yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar 1 gÃ¼n sÃ¼reyle tatil edildi.
Tunceli-OvacÄ±k karayolunda yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma neticesinde ele geÃ§irilen 200 kilogramlÄ±k el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi
CHP KHK'da yer alan yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki seÃ§menlere yÃ¶nelik seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zenlemelerinin anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu ve bir yÄ±l iÃ§inde yapÄ±lacak seÃ§imlerde uygulanamayacaÄŸÄ±nÄ±n tespiti iÃ§in YSK'ya baÅŸvurdu
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Cenevre'de sÃ¼ren KÄ±brÄ±s gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini ele aldÄ±
Gaziantep ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Saat 15.20 sularÄ±nda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ hizmet binasÄ± araÃ§ giriÅŸ kontrol bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki polis noktasÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bulunulmuÅŸ, saldÄ±rÄ±ya polis noktasÄ±nda gÃ¶revli polis memurlarÄ±mÄ±zca anÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k verilmiÅŸ ve saldÄ±rgan etkisiz hale getirilmiÅŸtir." denildi.
Darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan'a kaÃ§an firari askerlerin yargÄ±lanmasÄ±na bugÃ¼n baÅŸlandÄ±, dava 23 Ocak'a ertelendi
Boydak Holding eski YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mustafa Boydak, oÄŸlu ve kardeÅŸinin Ä°stanbulâ€™da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Gaziantep'te Ä°ncilipÄ±nar Mahallesi'nde bulunan Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nÃ¼nde Ã§atÄ±ÅŸma meydana geldi
Ä°zmir Adliyesinde PKK tarafÄ±ndan bombalÄ± araÃ§ ve uzun namlulu tÃ¼feklerle dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 5 kiÅŸi daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda GÃ¶lbaÅŸÄ±'ndaki TÃœRKSAT'a giderek yayÄ±nlarÄ± kesmeye Ã§alÄ±ÅŸan 16 kiÅŸiden 11'i iÃ§in beÅŸer, sivil olan 5'i iÃ§in ise Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi