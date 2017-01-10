15:00, 10 Ocak 2017 SalÄ±

Ankara'da gÃ¶steriler yasaklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara ValiliÄŸi, gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle, 1 ay boyunca aÃ§Ä±k alanlarda gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerin yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ankara ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸÃ¶yle: "ValiliÄŸimize ulaÅŸan istihbarÄ± bilgilere gÃ¶re, yasadÄ±ÅŸÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin ilimizde eylem arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde olduklarÄ± ve bazÄ± hazÄ±rlÄ±klar yaptÄ±klarÄ± tespit edilmiÅŸtir. Ã–zellikle insanlarÄ±n toplu olarak bulunduklarÄ± aÃ§Ä±k ve kapalÄ± alanlarda toplantÄ±, gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri ve benzeri faaliyetlerde eylem yapÄ±lmak istendiÄŸi tahmin edilmektedir. Bu nedenle, can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, kamu dÃ¼zeninin ve esenliÄŸinin korunmasÄ±, suÃ§ iÅŸlenmesinin Ã¶nlenmesi, hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin korunmasÄ± amacÄ±yla Ankara il sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde; 2911 sayÄ±lÄ± ToplantÄ± ve GÃ¶steri YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri Kanunu kapsamÄ±nda yol, meydan, cadde, sokak, park gibi umuma aÃ§Ä±k alanlarda yapÄ±lacak her tÃ¼rlÃ¼ toplantÄ± ve gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri ve 2559 sayÄ±lÄ± Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamÄ±nda umuma aÃ§Ä±k alanlarda dÃ¼zenlenecek oyun, temsil, aÃ§Ä±klama ve Ã§eÅŸitli ÅŸekillerdeki gÃ¶steriler ile basÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ve stantlar, 2935 sayÄ±lÄ± OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal Kanununun 11 inci maddesinin verdiÄŸi yetkiye istinaden 30 gÃ¼n sÃ¼re ile yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r. YukarÄ±da belirtilen emir ve yasaklamalara uyulmamasÄ± halinde, ilgili mevzuat hÃ¼kÃ¼mleri Ã§erÃ§evesinde adli ve idari iÅŸlem yapÄ±lacaktÄ±r."