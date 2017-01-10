Ankara'da gÃ¶steriler yasaklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ankara ValiliÄŸi, gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle, 1 ay boyunca aÃ§Ä±k alanlarda gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerin yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Ankara ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸÃ¶yle: "ValiliÄŸimize ulaÅŸan istihbarÄ± bilgilere gÃ¶re, yasadÄ±ÅŸÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin ilimizde eylem arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde olduklarÄ± ve bazÄ± hazÄ±rlÄ±klar yaptÄ±klarÄ± tespit edilmiÅŸtir. Ã–zellikle insanlarÄ±n toplu olarak bulunduklarÄ± aÃ§Ä±k ve kapalÄ± alanlarda toplantÄ±, gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri ve benzeri faaliyetlerde eylem yapÄ±lmak istendiÄŸi tahmin edilmektedir. Bu nedenle, can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, kamu dÃ¼zeninin ve esenliÄŸinin korunmasÄ±, suÃ§ iÅŸlenmesinin Ã¶nlenmesi, hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin korunmasÄ± amacÄ±yla Ankara il sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde; 2911 sayÄ±lÄ± ToplantÄ± ve GÃ¶steri YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri Kanunu kapsamÄ±nda yol, meydan, cadde, sokak, park gibi umuma aÃ§Ä±k alanlarda yapÄ±lacak her tÃ¼rlÃ¼ toplantÄ± ve gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri ve 2559 sayÄ±lÄ± Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamÄ±nda umuma aÃ§Ä±k alanlarda dÃ¼zenlenecek oyun, temsil, aÃ§Ä±klama ve Ã§eÅŸitli ÅŸekillerdeki gÃ¶steriler ile basÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ve stantlar, 2935 sayÄ±lÄ± OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal Kanununun 11 inci maddesinin verdiÄŸi yetkiye istinaden 30 gÃ¼n sÃ¼re ile yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r. YukarÄ±da belirtilen emir ve yasaklamalara uyulmamasÄ± halinde, ilgili mevzuat hÃ¼kÃ¼mleri Ã§erÃ§evesinde adli ve idari iÅŸlem yapÄ±lacaktÄ±r."
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait uÃ§aklarca DEAÅž'a ait 9 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edildi
FETÃ– kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 164 iÅŸ adamÄ±ndan 110'u tutuklama talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi.
ErdoÄŸan, 81 il valisiyle telekonferans baÄŸlantÄ±sÄ± yaptÄ±
Ä°stanbul'un ardÄ±ndan Ä°zmir'de de etkisini gÃ¶steren yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar 1 gÃ¼n sÃ¼reyle tatil edildi.
Tunceli-OvacÄ±k karayolunda yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma neticesinde ele geÃ§irilen 200 kilogramlÄ±k el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi
CHP KHK'da yer alan yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki seÃ§menlere yÃ¶nelik seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zenlemelerinin anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu ve bir yÄ±l iÃ§inde yapÄ±lacak seÃ§imlerde uygulanamayacaÄŸÄ±nÄ±n tespiti iÃ§in YSK'ya baÅŸvurdu
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Cenevre'de sÃ¼ren KÄ±brÄ±s gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini ele aldÄ±
Gaziantep ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Saat 15.20 sularÄ±nda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ hizmet binasÄ± araÃ§ giriÅŸ kontrol bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki polis noktasÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bulunulmuÅŸ, saldÄ±rÄ±ya polis noktasÄ±nda gÃ¶revli polis memurlarÄ±mÄ±zca anÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k verilmiÅŸ ve saldÄ±rgan etkisiz hale getirilmiÅŸtir." denildi.
Darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan'a kaÃ§an firari askerlerin yargÄ±lanmasÄ±na bugÃ¼n baÅŸlandÄ±, dava 23 Ocak'a ertelendi
Boydak Holding eski YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mustafa Boydak, oÄŸlu ve kardeÅŸinin Ä°stanbulâ€™da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Gaziantep'te Ä°ncilipÄ±nar Mahallesi'nde bulunan Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nÃ¼nde Ã§atÄ±ÅŸma meydana geldi
Ä°zmir Adliyesinde PKK tarafÄ±ndan bombalÄ± araÃ§ ve uzun namlulu tÃ¼feklerle dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 5 kiÅŸi daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda GÃ¶lbaÅŸÄ±'ndaki TÃœRKSAT'a giderek yayÄ±nlarÄ± kesmeye Ã§alÄ±ÅŸan 16 kiÅŸiden 11'i iÃ§in beÅŸer, sivil olan 5'i iÃ§in ise Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi