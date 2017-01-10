KÄ±brÄ±s'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi konferansÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± Guterres'ten

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) Genel SekreteriÂ Antonio Guterres'in,Â Ä°sviÃ§re'ninÂ CenevreÂ kentinde 12 Ocak'ta garantÃ¶r Ã¼lkelerin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenecekÂ KÄ±brÄ±sÂ konusundaki uluslararasÄ± konferansÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ± bildirildi.
BM Cenevre Ofisi'ndeki basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan BM Enformasyon Merkezi'nin BaÅŸkanÄ± Alessandra Vellucci, Genel Sekreter Guterres'in uluslararasÄ± konferansa katÄ±lmak Ã¼zere yarÄ±n New York'tan ayrÄ±larak Cenevre'ye geÃ§eceÄŸini aktardÄ±.
Vellucci, Guterres'in perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilecek konferansÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± ve ilk oturumuna baÅŸkanlÄ±k edeceÄŸini ifade etti.
Ã–te yandan AA muhabirine konuÅŸan Vellucci, 12 Ocak'ta garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Yunanistan ve Ä°ngiltere ile adanÄ±nÄ±n her iki kesiminin katÄ±lacaÄŸÄ± uluslararasÄ± konferansta, Avrupa BirliÄŸinin de gÃ¶zlemci sÄ±fatÄ±yla yer alacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Vellucci, "KonferansÄ±n katÄ±lÄ±m dÃ¼zeyine iliÅŸkin henÃ¼z elimizde teyit edilmiÅŸ bir bilgi yok. AB gÃ¶zlemci olarak katÄ±lacak fakat hangi dÃ¼zeyde temsil edilecek henÃ¼z netleÅŸmedi. DoÄŸrusu garantÃ¶r Ã¼lkeleri kimin temsil edeceÄŸi de belli deÄŸil. YarÄ±n sabah daha detaylÄ± bilgi paylaÅŸabiliriz." dedi.
KÄ±brÄ±s sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletler gÃ¶zetiminde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len mÃ¼zakereler, Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in katÄ±lÄ±mÄ±yla Ä°sviÃ§re'deki BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼n baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
BM Genel Sekreteriâ€™nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide ise dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, konferansÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± 3 gÃ¼n boyunca sÃ¼recek mÃ¼zakerelerin belirleyeceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.
Eide, "(Konferans) En Ã¼st dÃ¼zeyde veya ikinci yÃ¼ksek dÃ¼zeyde gerÃ§ekleÅŸecek. TÃ¼rkiye ve Yunanistan bugÃ¼nden baÅŸlayarak 11 Ocak'a kadar burada neler olacaÄŸÄ±nÄ± takip ediyor." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
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