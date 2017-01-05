15:18, 10 Ocak 2017 SalÄ±

Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda 5 gÃ¶zaltÄ± daha





Ä°zmir Adliyesinde PKK tarafÄ±ndan bombalÄ± araÃ§ ve uzun namlulu tÃ¼feklerle dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 5 kiÅŸi daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°zmir BayraklÄ± Adliyesi'nde geÃ§en PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ PKK Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma devam ediyor. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, daha Ã¶nce 5'i adliye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 18 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. Devam eden soruÅŸturma kapsamÄ±nda 5 ÅŸÃ¼pheli daha bu sabah adreslerine dÃ¼zenlenen operasyonla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki sorgularÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Ã–te yandan, patlamada Ã¶ldÃ¼rÃ¼len PKK'lÄ±lardan M.Ã‡.'nin cesedi, geÃ§en cumartesi ailesine teslim edildi.Â

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