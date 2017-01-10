15:28, 10 Ocak 2017 SalÄ±

Gaziantep Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nÃ¼nde Ã§atÄ±ÅŸma





Gaziantep'te Ä°ncilipÄ±nar Mahallesi'nde bulunan Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nÃ¼nde Ã§atÄ±ÅŸma meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gaziantep'te Ä°ncilipÄ±nar Mahallesi'nde bulunan Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nÃ¼nde saat 15.15 sÄ±ralarÄ±nda silah sesleri geldi. YaklaÅŸÄ±k iki dakika sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸma seslerinin ardÄ±ndan bÃ¶lgeye ambulanslar sevk edildi. CanlÄ± bomba olarak deÄŸerlendirilen saldÄ±rgan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. 1 polisin yaralÄ± olduÄŸunu, bÃ¶lgenin yaya ve araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gelen haberler arasÄ±nda. "1 TERÃ–RÄ°ST Ã–LDÃœRÃœLDÃœ, 1'Ä° ARANIYOR" Gaziantep'te olay yerindeki geliÅŸmeleri HABERTÃœRK TV'de aktaran gazeteci Ali Budak, "2 kiÅŸinin kapÄ±daki gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu, polisin anÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle 1 terÃ¶rist olay yerinde etkisiz hale getiriliyor. DiÄŸer terÃ¶rist bu esnada kaÃ§Ä±yor. BÃ¶lgede geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±nÄ±yor. KaÃ§Ä±ÅŸ noktalarÄ± kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±" dedi. Â

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