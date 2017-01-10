Le Pen'den FransÄ±z otomotiv firmalarÄ±na uyarÄ±

FransÄ±z aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lider, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±Â Marine Le Pen,Â otomotiv sektÃ¶rÃ¼nÃ¼Â Fransa'da Ã¼retim yapmasÄ± konusunda uyardÄ±.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe (FN) Lideri ve cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Le Pen, France 2 televizyonunun konuÄŸu oldu.
Bu yÄ±l nisan-mayÄ±s aylarÄ±nda yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine iliÅŸkin vaatlerinden bahseden Le Pen, seÃ§ilmesi halinde yerli ekonomiyi destekleyeceÄŸini, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼retim yapan FransÄ±z otomotiv firmalarÄ±na vergi yaptÄ±rÄ±mÄ± getirmek istediÄŸini sÃ¶yledi.
Le Pen, ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump'Ä±n da daha Ã¶nce aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± gibi, Ã¶zellikle otomobil firmalarÄ±nÄ±n Ã¼retimlerini Ã¼lke iÃ§inde yapmasÄ±nÄ± aksi taktirde Ã¶zel vergilendirilmeleri gerektiÄŸini savundu.
Daha Ã¶nce Trump da Genel Motors'u, Meksika'da Ã¼rettiÄŸi Chevy Cruze modelini iÅŸaret ederek "Ya Ã¼retimini ABD'de yap ya da sÄ±nÄ±r vergini Ã¶de." ÅŸeklinde uyarmÄ±ÅŸtÄ±.
FransÄ±z otomobil devleri Renault, Peugeot, Citroen'in Avrupa'da birÃ§ok Ã¼lkede faaliyeti ve Ã¼retimi bulunuyor. Renault'nun Bursa'daki fabrikasÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±k 360 bin araÃ§ ve 450 bin motor Ã¼retme kapasitesine sahip olduÄŸu biliniyor.
Le Pen, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilmesi halinde, firmalarÄ±n, Fransa'da da vergi Ã¶demeleri ve iÅŸ gÃ¼cÃ¼ yaratmalarÄ± iÃ§in, Ã¼retimlerini Fransa'ya taÅŸÄ±malarÄ±nÄ± talep edeceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.
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AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lider Le Pen, Fransa dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼retim yapan otomotiv firmalarÄ±nÄ± uyardÄ±. Le Pen, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilirse, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼retim yapan firmalarÄ± Fransa'ya Ã§aÄŸÄ±racaÄŸÄ±nÄ±, gelmeyenlere Ã¶zel vergi uygulayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
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