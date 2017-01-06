15:37, 10 Ocak 2017 SalÄ±

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar artÄ±k Litvanya yolunu kullanÄ±yor





Balkan rotasÄ±nÄ±n kapanmasÄ±, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± DoÄŸu Avrupa rotasÄ±na yÃ¶nlendirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Balkan rotasÄ±nÄ±n kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n DoÄŸu Avrupa rotasÄ±na yÃ¶neldiÄŸi ve Litvanya'yÄ± transit geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ± olarak kullandÄ±klarÄ± bildirildi.Â Litvanya SÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi Amiri Renatas Pozela, BaltÄ±k Haber AjansÄ±na (BNS) yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Moldova Ã¼zerinden Ukrayna, Belarus veÂ Litvanya'ya, bu Ã¼lke Ã¼zerinden de Ä°sveÃ§ ya da Finlandiya'ya geÃ§meye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Pozela, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n BatÄ± Avrupaâ€™ya ulaÅŸmak iÃ§in sÃ¶z konusu rotayÄ± kullanÄ±yor olabileceklerini ifade etti. Pozela, Litvanya-AB sÄ±nÄ±rÄ±na son zamanlarda Ã§ok sayÄ±da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n geldiÄŸini ancak Litvanyaâ€™da kalmadan yolculuklarÄ±na devam ettiklerini sÃ¶zlerine ekledi.Â Bu arada artan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± geÃ§iÅŸleri nedeniyle Polonya ve Letonyaâ€™nÄ±n sÄ±nÄ±r gÃ¼venliklerini artÄ±rdÄ±klarÄ± kaydedildi.

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