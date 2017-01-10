Kabil'de peÅŸ peÅŸe iki saldÄ±rÄ±: 21 Ã¶lÃ¼ 45 yaralÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de peÅŸ peÅŸe iki saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.
Yetkililer, iki saldÄ±rgandan birinin Ã¼zerine yerleÅŸtirdiÄŸi bombayÄ±, Kabil'deki meclis binasÄ± yakÄ±nÄ±nda patlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Ä°kinci saldÄ±rÄ±nÄ±n, birinci saldÄ±rÄ±da yaralananlarÄ±n yardÄ±mÄ±na gelenlerin arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi kaydedilirken saldÄ±rÄ±da 21 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve 45 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Afganistan Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan bir sÃ¶zcÃ¼, Ã¼niversite Ã¶nÃ¼ndeki yol Ã¼zerinde gerÃ§ekleÅŸen patlamanÄ±n ardÄ±ndan yaralÄ±larÄ±n hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Taliban adÄ±na sÃ¶zcÃ¼ olarak konuÅŸan Zabiullah Mucahidâ€™in, saldÄ±rÄ±dan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra, olayÄ±n sorumluluÄŸunu Ã¼stlendiklerini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
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