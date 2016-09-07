15:59, 10 Ocak 2017 SalÄ±

Boydak'Ä±n oÄŸlu ve kardeÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±





Boydak Holding eski YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mustafa Boydak, oÄŸlu ve kardeÅŸinin Ä°stanbulâ€™da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Boydak Holding eski YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mustafa Boydak, konuyla ilgili olarak sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi hesabÄ±ndan ÅŸu aÃ§Ä±klamayÄ± yaptÄ±:

"BÃ¼yÃ¼k oÄŸlum Mahmut Sami ve kardeÅŸim Bekir 6 gÃ¼ndÃ¼r istanbulâ€™da gÃ¶zaltÄ±nda. Sabahtan itibaren mahkemeye Ã§Ä±kÄ±lacak. DualarÄ±nÄ±zÄ± eksik etmeyin. Mahmut Sami Boydak oÄŸlum ve kardeÅŸim Bekir Boydak inÅŸallah alÄ±nlarÄ±nÄ±n akÄ± ile savunmalarÄ±nÄ± yapacaklar.Tekrar aramÄ±za katÄ±lacaklar inÅŸallah."

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