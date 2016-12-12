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18:21, 10 Ocak 2017 SalÄ±
Irak
16:11, 10 Ocak 2017 SalÄ±

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Irak gÃ¼nlÃ¼k petrol Ã¼retimini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼
Irak gÃ¼nlÃ¼k petrol Ã¼retimini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

Irak OPEC Ã¼lkeleri ile anlaÅŸma Ã§erÃ§evesinde Ã¼retimini 160 bin varil dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak, gÃ¼nlÃ¼k petrol Ã¼retim seviyesini 160 bin varil dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

Irak Petrol BakanÄ± Cebbar el-Luaybi, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Petrol Ä°hraÃ§ Eden Ãœlkeler Ã–rgÃ¼tÃ¼ (OPEC) anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde gÃ¼nlÃ¼k ulusal petrol Ã¼retim seviyesiniÂ 160 bin varil dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼klerini" belirtti.

Bu yÄ±l baÅŸÄ±ndan itibaren petrol Ã¼retimini dÃ¼ÅŸÃ¼rmeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Luaybi, buÂ ay sonuna kadar bu dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n 210 bin varile varacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Â Luaybi aÃ§Ä±klamasÄ±nda "GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±lki petrol Ã¼retiminde rekor kÄ±rmamÄ±za raÄŸmen Ã¼retimi dÃ¼ÅŸÃ¼rmeyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.

Irak geÃ§en yÄ±l, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadele ve yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda hasar gÃ¶ren altyapÄ± onarÄ±mlarÄ±nÄ±" gerekÃ§e gÃ¶stererek zaman zamanÂ  "petrol Ã¼retimini azaltma kararÄ±ndan muaf tutulma" talebini dile getirmiÅŸti.

OPEC ve 11 baÄŸÄ±msÄ±z petrol Ã¼reticisi Ã¼lke, kÃ¼resel petrol piyasasÄ±nÄ± istikrara kavuÅŸturmak iÃ§in geÃ§en ay gÃ¼nlÃ¼k petrol Ã¼retimlerinin yaklaÅŸÄ±k 1,2 milyon varil azaltÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar almÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular petrol Ã¼retimi
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