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Benzine 7 kuruÅŸ zam
Benzine 7 kuruÅŸ zam

AkaryakÄ±t daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketleri benzine 7 kuruÅŸ zam yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AkaryakÄ±t daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketleri, bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere benzinin litre fiyatÄ±na 7 kuruÅŸ zam yaptÄ±.

Edinilen bilgiye gÃ¶re, Ankara'da litresi ortalama 5,22 liradan satÄ±lan benzinin litre fiyatÄ± 5,29 lira olacak. Benzinin litresi Ä°stanbul'da 5,17 liradan 5,24 liraya, Ä°zmir'de ise 5,19 liradan 5,26 liraya yÃ¼kselecek.

DaÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ±nÄ±n belirlediÄŸi fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle ÅŸirketler ve kentlere gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶steriyor.

AkaryakÄ±t daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketleri en son 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ motorinin litresine 12 kuruÅŸ zam yapmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular benzin zam
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