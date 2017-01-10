Edirne'de 54 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 54 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri sÄ±nÄ±r kontrollerinde, merkeze baÄŸlÄ± YenikadÄ±n, BosnakÃ¶y ve Orhaniye kÃ¶ylerinde 54 Afganistan, Suriye, Cezayir, Filistin, Pakistan, Fas ve Libya uyruklunun Avrupa'ya yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.
YabancÄ± uyruklular, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresine gÃ¶nderildi.
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait uÃ§aklarca DEAÅž'a ait 9 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edildi
FETÃ– kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 164 iÅŸ adamÄ±ndan 110'u tutuklama talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi.
ErdoÄŸan, 81 il valisiyle telekonferans baÄŸlantÄ±sÄ± yaptÄ±
Ä°stanbul'un ardÄ±ndan Ä°zmir'de de etkisini gÃ¶steren yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar 1 gÃ¼n sÃ¼reyle tatil edildi.
Tunceli-OvacÄ±k karayolunda yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma neticesinde ele geÃ§irilen 200 kilogramlÄ±k el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi
CHP KHK'da yer alan yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki seÃ§menlere yÃ¶nelik seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zenlemelerinin anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu ve bir yÄ±l iÃ§inde yapÄ±lacak seÃ§imlerde uygulanamayacaÄŸÄ±nÄ±n tespiti iÃ§in YSK'ya baÅŸvurdu
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Cenevre'de sÃ¼ren KÄ±brÄ±s gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini ele aldÄ±
Gaziantep ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Saat 15.20 sularÄ±nda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ hizmet binasÄ± araÃ§ giriÅŸ kontrol bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki polis noktasÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bulunulmuÅŸ, saldÄ±rÄ±ya polis noktasÄ±nda gÃ¶revli polis memurlarÄ±mÄ±zca anÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k verilmiÅŸ ve saldÄ±rgan etkisiz hale getirilmiÅŸtir." denildi.
Darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan'a kaÃ§an firari askerlerin yargÄ±lanmasÄ±na bugÃ¼n baÅŸlandÄ±, dava 23 Ocak'a ertelendi
Boydak Holding eski YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mustafa Boydak, oÄŸlu ve kardeÅŸinin Ä°stanbulâ€™da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Gaziantep'te Ä°ncilipÄ±nar Mahallesi'nde bulunan Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nÃ¼nde Ã§atÄ±ÅŸma meydana geldi
Ä°zmir Adliyesinde PKK tarafÄ±ndan bombalÄ± araÃ§ ve uzun namlulu tÃ¼feklerle dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 5 kiÅŸi daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda GÃ¶lbaÅŸÄ±'ndaki TÃœRKSAT'a giderek yayÄ±nlarÄ± kesmeye Ã§alÄ±ÅŸan 16 kiÅŸiden 11'i iÃ§in beÅŸer, sivil olan 5'i iÃ§in ise Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi