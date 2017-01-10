16:28, 10 Ocak 2017 SalÄ±

Edirne'de 54 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±





Edirne sÄ±nÄ±rÄ±nda 54 yabancÄ± uyruklu gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 54 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±. Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri sÄ±nÄ±r kontrollerinde, merkeze baÄŸlÄ± YenikadÄ±n, BosnakÃ¶y ve Orhaniye kÃ¶ylerinde 54 Afganistan, Suriye, Cezayir, Filistin, Pakistan, Fas ve Libya uyruklunun Avrupa'ya yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. YabancÄ± uyruklular, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresine gÃ¶nderildi.

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