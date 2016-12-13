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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:21, 10 Ocak 2017 SalÄ±
Avrupa
16:38, 10 Ocak 2017 SalÄ±

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AÄ°HM'den Ä°sviÃ§re'de zorunlu yÃ¼zme dersi kararÄ±
AÄ°HM'den Ä°sviÃ§re'de zorunlu yÃ¼zme dersi kararÄ±

AÄ°HM, karma yÃ¼zme dersinin inanÃ§ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ihlal etmediÄŸi yÃ¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM), Ã§ocuklarÄ±nÄ± okuldaki zorunlu yÃ¼zme dersine gÃ¶ndermeyen Ä°sviÃ§re'de yaÅŸayan TÃ¼rk asÄ±llÄ± MÃ¼slÃ¼man bir aileye verilen para cezasÄ±nÄ± onayladÄ±.

Strazburg merkezli AÄ°HM, Ä°sviÃ§reâ€™nin Basel ÅŸehrinde yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼man bir ailenin dini inanÄ±ÅŸlarÄ±ndan dolayÄ± kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±Â okuldaki zorunlu yÃ¼zme derslerine gÃ¶ndermeyi kabul etmemesi sonrasÄ±nda verilen para cezasÄ±na itirazÄ±nÄ± ele aldÄ±.

Mahkeme,Â Ä°sviÃ§re'nin uygulamasÄ±nÄ±n dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klere mÃ¼dahale olduÄŸunu kabul etmesine raÄŸmen, bunun dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri ihlal olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§ocuklarÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± bir biÃ§imde entegrasyonu iÃ§in okul mÃ¼fredatÄ±nÄ±n tam uygulanmasÄ±nÄ±n doÄŸru olduÄŸunuÂ oy birliÄŸiyle karara baÄŸladÄ±.Â 

BÃ¶ylece, Ä°sviÃ§re'nin Basel kantonunun MÃ¼slÃ¼man aileye uyguladÄ±ÄŸÄ± para cezasÄ± onandÄ±.

Ä°sviÃ§reâ€™nin Basel ÅŸehrinde yaÅŸayan Ä°sviÃ§re ve TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±klarÄ± olan Aziz OsmanoÄŸlu ve Sehabat KocabaÅŸ, kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ± dini inanÄ±ÅŸlarÄ±ndan dolayÄ± okuldaki zorunlu karma yÃ¼zme derslerine gÃ¶ndermeyi kabul etmemiÅŸti.

Kantondaki kamu eÄŸitim servisi, Ã§ocuklarÄ±n yÃ¼zme eÄŸitimine katÄ±lmamasÄ± nedeniyle aileye yaklaÅŸÄ±k bin 300 avro para cezasÄ± vermiÅŸti. Aile,Â verilen para cezasÄ±nÄ±n inanÃ§ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle hukuki sÃ¼reÃ§ baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Aile, Ä°sviÃ§re'deki iÃ§ hukuk yollarÄ±ndan sonuÃ§ alamayÄ±nca konuyu AÄ°HM'e taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

Aile, AÄ°HM kararÄ±na 3 ay iÃ§erisinde itiraz ederek, konuyu AÄ°HM BÃ¼yÃ¼k Daireye gÃ¶tÃ¼rebilecek. AÄ°HMÂ BÃ¼yÃ¼k Dairenin vereceÄŸi karar ise nihai Ã¶zellik taÅŸÄ±yacak.

Ä°sviÃ§re geÃ§en yÄ±l, Basel'de yaÅŸayan 12 ve 14 yaÅŸlarÄ±ndaki iki MÃ¼slÃ¼man kÄ±z Ã¶ÄŸrencinin yÃ¼zme derslerine ve kamplara katÄ±lmayÄ± reddetmeleri nedeniyle vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurularÄ±nÄ± geri Ã§evirmiÅŸti.



Ä°lgili Konular AÄ°HM
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