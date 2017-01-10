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16:42, 10 Ocak 2017 SalÄ±

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Yunanistan'da darbeci askerlerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
Yunanistan'da darbeci askerlerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±

Darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan'a kaÃ§an firari askerlerin yargÄ±lanmasÄ±na bugÃ¼n baÅŸlandÄ±, dava 23 Ocak'a ertelendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra Yunanistanâ€™Ä±n DedeaÄŸaÃ§ (Aleksandroupoli) ÅŸehrine kaÃ§an 8 TÃ¼rk askerinin TÃ¼rkiyeâ€™ye iadesiyle ilgili dava bugÃ¼n YargÄ±tay'ta (Areios Pagos) bakÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Davada 10, 11 ve 13 Ocak tarihlerinde Temyiz mahkemesinin kararlarÄ±na yapÄ±lan itirazlar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

Son gÃ¼nlerde Yunanistan'da yurt iÃ§inden ve dÄ±ÅŸÄ±ndan, 8 TÃ¼rk askerinin iade edilmemesi iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete yapÄ±lan baskÄ±lar artÄ±yor. Yazar ve matematikÃ§i Apostolos Doksiadis, Wall Street Journalâ€™a verdiÄŸi demeÃ§te ve Ã¼nlÃ¼ avukat Aleksandros Lykourezos yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, askerlerin iade edilmemesini istediler.

Avrupa Parlamentosuâ€™nun Liberal Grup (ALDE) BaÅŸkanÄ± Guy Verhofstadt, Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡iprasâ€™a yazdÄ±ÄŸÄ± mesajda ABâ€™nin temel ilkelerini hatÄ±rlattÄ± ve AB Ã¼yesi Ã¼lkelerine sÄ±ÄŸÄ±nan insanlarÄ±n, suÃ§lu ya da suÃ§suz, kÃ¶tÃ¼ muamele gÃ¶rme ihtimali olduÄŸunda geri verilmemeleri gerektiÄŸini belirtti.

Atina Temyiz mahkemesi darbede yer almakla suÃ§lanan 8 TÃ¼rk askeri hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davalarda deÄŸiÅŸik kararlar Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±: Ä°lk 3 askerin TÃ¼rkiyeâ€™ye iadesine ret, sonraki 3 askerin iadesini kabul ve son 2 askerin iadesine ret kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

DAVA ERTELENDÄ°

Mahkemede askerlerin avukatlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra aralarÄ±nda eski Adalet BakanÄ± Mihalis Statopoulos'un da bulunduÄŸu bir grup bilirkiÅŸi de dinlendi. Mahkeme sonunda savcÄ±, askerlerin, adil yargÄ±lanmasÄ± hakkÄ±ndaki endiÅŸeler sebebiyle iade edilmemelerini talep etti.

Hakimler, karar verilmek Ã¼zere 23 Ocak'ta mahkemeninÂ yeniden toplanmasÄ±na karar verdi. DiÄŸer askerler hakkÄ±ndaki duruÅŸmalarÂ ise bu hafta iÃ§inde yapÄ±lacak.Â 

Darbe giriÅŸimi sonrasÄ± askeri bir helikopter ile Yunanistanâ€™a kaÃ§an 8 darbecinin TÃ¼rkiye'ye iadesiyle ilgili kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Atina'daki temyiz mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len Ã¼Ã§ ayrÄ± duruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, 3 asker iÃ§in TÃ¼rkiye'nin iade talebi kabul edilmiÅŸ, 5 askere yÃ¶nelik iade talepleri ise reddedilmiÅŸti.

Yunan temyiz mahkemeleri baÅŸsavcÄ±sÄ± Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili YÃ¼ksek Mahkemeye itirazda bulunurken, mahkemenin TÃ¼rkiye'ye iadeleri yÃ¶nÃ¼nde karar verdiÄŸi 3 darbeci asker de temyiz baÅŸvurusunda bulunmuÅŸtu.

YÃ¼ksek Mahkemenin kararÄ± darbeci askerlerin iade sÃ¼reÃ§lerine iliÅŸkin nihai adÄ±m olacak.Â 



Ä°lgili Konular 15 Temmuz darbe giriÅŸimi firari asker
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