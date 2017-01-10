Yunanistan'da darbeci askerlerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra Yunanistanâ€™Ä±n DedeaÄŸaÃ§ (Aleksandroupoli) ÅŸehrine kaÃ§an 8 TÃ¼rk askerinin TÃ¼rkiyeâ€™ye iadesiyle ilgili dava bugÃ¼n YargÄ±tay'ta (Areios Pagos) bakÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Davada 10, 11 ve 13 Ocak tarihlerinde Temyiz mahkemesinin kararlarÄ±na yapÄ±lan itirazlar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.
Son gÃ¼nlerde Yunanistan'da yurt iÃ§inden ve dÄ±ÅŸÄ±ndan, 8 TÃ¼rk askerinin iade edilmemesi iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete yapÄ±lan baskÄ±lar artÄ±yor. Yazar ve matematikÃ§i Apostolos Doksiadis, Wall Street Journalâ€™a verdiÄŸi demeÃ§te ve Ã¼nlÃ¼ avukat Aleksandros Lykourezos yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, askerlerin iade edilmemesini istediler.
Avrupa Parlamentosuâ€™nun Liberal Grup (ALDE) BaÅŸkanÄ± Guy Verhofstadt, Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡iprasâ€™a yazdÄ±ÄŸÄ± mesajda ABâ€™nin temel ilkelerini hatÄ±rlattÄ± ve AB Ã¼yesi Ã¼lkelerine sÄ±ÄŸÄ±nan insanlarÄ±n, suÃ§lu ya da suÃ§suz, kÃ¶tÃ¼ muamele gÃ¶rme ihtimali olduÄŸunda geri verilmemeleri gerektiÄŸini belirtti.
Atina Temyiz mahkemesi darbede yer almakla suÃ§lanan 8 TÃ¼rk askeri hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davalarda deÄŸiÅŸik kararlar Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±: Ä°lk 3 askerin TÃ¼rkiyeâ€™ye iadesine ret, sonraki 3 askerin iadesini kabul ve son 2 askerin iadesine ret kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Mahkemede askerlerin avukatlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra aralarÄ±nda eski Adalet BakanÄ± Mihalis Statopoulos'un da bulunduÄŸu bir grup bilirkiÅŸi de dinlendi. Mahkeme sonunda savcÄ±, askerlerin, adil yargÄ±lanmasÄ± hakkÄ±ndaki endiÅŸeler sebebiyle iade edilmemelerini talep etti.
Hakimler, karar verilmek Ã¼zere 23 Ocak'ta mahkemeninÂ yeniden toplanmasÄ±na karar verdi. DiÄŸer askerler hakkÄ±ndaki duruÅŸmalarÂ ise bu hafta iÃ§inde yapÄ±lacak.Â
Darbe giriÅŸimi sonrasÄ± askeri bir helikopter ile Yunanistanâ€™a kaÃ§an 8 darbecinin TÃ¼rkiye'ye iadesiyle ilgili kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Atina'daki temyiz mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len Ã¼Ã§ ayrÄ± duruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, 3 asker iÃ§in TÃ¼rkiye'nin iade talebi kabul edilmiÅŸ, 5 askere yÃ¶nelik iade talepleri ise reddedilmiÅŸti.
Yunan temyiz mahkemeleri baÅŸsavcÄ±sÄ± Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili YÃ¼ksek Mahkemeye itirazda bulunurken, mahkemenin TÃ¼rkiye'ye iadeleri yÃ¶nÃ¼nde karar verdiÄŸi 3 darbeci asker de temyiz baÅŸvurusunda bulunmuÅŸtu.
YÃ¼ksek Mahkemenin kararÄ± darbeci askerlerin iade sÃ¼reÃ§lerine iliÅŸkin nihai adÄ±m olacak.Â
FETÃ– kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 164 iÅŸ adamÄ±ndan 110'u tutuklama talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi.
ErdoÄŸan, 81 il valisiyle telekonferans baÄŸlantÄ±sÄ± yaptÄ±
Ä°stanbul'un ardÄ±ndan Ä°zmir'de de etkisini gÃ¶steren yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar 1 gÃ¼n sÃ¼reyle tatil edildi.
Tunceli-OvacÄ±k karayolunda yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma neticesinde ele geÃ§irilen 200 kilogramlÄ±k el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi
CHP KHK'da yer alan yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki seÃ§menlere yÃ¶nelik seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zenlemelerinin anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu ve bir yÄ±l iÃ§inde yapÄ±lacak seÃ§imlerde uygulanamayacaÄŸÄ±nÄ±n tespiti iÃ§in YSK'ya baÅŸvurdu
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Cenevre'de sÃ¼ren KÄ±brÄ±s gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini ele aldÄ±
Gaziantep ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Saat 15.20 sularÄ±nda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ hizmet binasÄ± araÃ§ giriÅŸ kontrol bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki polis noktasÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bulunulmuÅŸ, saldÄ±rÄ±ya polis noktasÄ±nda gÃ¶revli polis memurlarÄ±mÄ±zca anÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k verilmiÅŸ ve saldÄ±rgan etkisiz hale getirilmiÅŸtir." denildi.
Darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan'a kaÃ§an firari askerlerin yargÄ±lanmasÄ±na bugÃ¼n baÅŸlandÄ±, dava 23 Ocak'a ertelendi
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Gaziantep'te Ä°ncilipÄ±nar Mahallesi'nde bulunan Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nÃ¼nde Ã§atÄ±ÅŸma meydana geldi
Ä°zmir Adliyesinde PKK tarafÄ±ndan bombalÄ± araÃ§ ve uzun namlulu tÃ¼feklerle dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 5 kiÅŸi daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda GÃ¶lbaÅŸÄ±'ndaki TÃœRKSAT'a giderek yayÄ±nlarÄ± kesmeye Ã§alÄ±ÅŸan 16 kiÅŸiden 11'i iÃ§in beÅŸer, sivil olan 5'i iÃ§in ise Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi TÃ¼rkiye'den baÅŸlar. EÄŸer TÃ¼rkiye gÃ¼venli olmazsa Avrupa da hiÃ§ gÃ¼venli olmaz" dedi