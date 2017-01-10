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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:21, 10 Ocak 2017 SalÄ±
GÃ¼ncel
16:52, 10 Ocak 2017 SalÄ±

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Gaziantep saldÄ±rÄ±sÄ±na Valilik'ten aÃ§Ä±klama
Gaziantep saldÄ±rÄ±sÄ±na Valilik'ten aÃ§Ä±klama

Gaziantep ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Saat 15.20 sularÄ±nda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ hizmet binasÄ± araÃ§ giriÅŸ kontrol bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki polis noktasÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bulunulmuÅŸ, saldÄ±rÄ±ya polis noktasÄ±nda gÃ¶revli polis memurlarÄ±mÄ±zca anÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k verilmiÅŸ ve saldÄ±rgan etkisiz hale getirilmiÅŸtir." denildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gaziantep Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bahÃ§esi giriÅŸinde yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmada saldÄ±rganlardan biri etkisiz hale getirildi.

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bahÃ§esi giriÅŸindeki Ã§atÄ±ÅŸma sonucu etkisiz hale getirilen saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerinde patlayÄ±cÄ± olabileceÄŸi ihtimali Ã¼zerine olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

Emniyet binasÄ± ve Ã§evresi ile kentin farklÄ± bÃ¶lgelerinde gÃ¼venlik tedbirleri artÄ±rÄ±ldÄ±.

Etkisiz hale getirilen saldÄ±rganla birlikte hareket ettiÄŸi deÄŸerlendirilen kiÅŸi veya kiÅŸilerin yakalanmasÄ± iÃ§in kentin Ã§eÅŸitli noktalarÄ±nda baÅŸlatÄ±lan operasyonlar sÃ¼rÃ¼yor.

Valilikten aÃ§Ä±klama

Gaziantep ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Saat 15.20 sularÄ±nda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ hizmet binasÄ± araÃ§ giriÅŸ kontrol bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki polis noktasÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bulunulmuÅŸ, saldÄ±rÄ±ya polis noktasÄ±nda gÃ¶revli polis memurlarÄ±mÄ±zca anÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k verilmiÅŸ ve saldÄ±rgan etkisiz hale getirilmiÅŸtir." denildi.



Ä°lgili Konular gaziantep saldÄ±rÄ±
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