17:15, 10 Ocak 2017 SalÄ±

Ã‡avuÅŸoÄŸlu Jagland ile KÄ±brÄ±s'Ä± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Cenevre'de sÃ¼ren KÄ±brÄ±s gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini ele aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bugÃ¼n Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, karÅŸÄ± tarafÄ±n talebi Ã¼zerine gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye ve Avrupa Konseyi iliÅŸkileri ile Cenevre'de devam eden KÄ±brÄ±s gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri ele alÄ±ndÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.