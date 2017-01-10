17:15, 10 Ocak 2017 SalÄ±

KaradaÄŸ ve Arnavutluk'tan yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±





KaradaÄŸ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Darmanovic, Arnavut mevkidaÅŸÄ± Bushati ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KaradaÄŸ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Srdjan Darmanovic, "Arnavutluk'un NATO'ya Ã¼yelik sÃ¼recinde verdiÄŸi desteÄŸi takdir ediyoruz. NATO'ya Ã¼yelik bÃ¶lgenin istikrarÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli." dedi. Darmanovic, Arnavutluk'un baÅŸkenti Tiran'daki temaslarÄ± kapsamÄ±nda, Arnavutluk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ditmir Bushati ile bir araya geldi. BaÅŸkentteki gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Darmanovic, KaradaÄŸ'Ä±n Arnavutluk ile iÅŸbirliÄŸine devam etmek iÃ§in kararlÄ± olduÄŸunu, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iliÅŸkilerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. KaradaÄŸ'Ä±n NATO Ã¼yesi olma yolundaki hedeflerine devam edeceÄŸini sÃ¶yleyen Darmanovic, "Arnavutluk'un NATO'ya Ã¼yelik sÃ¼recinde verdiÄŸi desteÄŸi takdir ediyoruz. NATO'ya Ã¼yelik bÃ¶lgenin istikrarÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Ä°liÅŸkilerimizi ilerlettiÄŸimiz iÃ§in son derece memnunum." ifadesini kullandÄ±. Darmanovic, KaradaÄŸ'Ä±n 2017'de NATO'ya tam Ã¼ye olacaÄŸÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi. ARNAVUTLUK VE KARADAÄž YENÄ° SINIR KAPILARI AÃ‡ACAK Bushati de KaradaÄŸlÄ± mevkidaÅŸÄ±yla Avrupa ve BatÄ± Balkanlar'Ä±n meydana gelen yeni geliÅŸmeler doÄŸrultusunda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu jeopolitik zorluklarÄ± ele aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, "SÄ±nÄ±rlar arasÄ± iÅŸbirliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesi konusunu ele aldÄ±k. SÄ±nÄ±r geÃ§iÅŸ noktalarÄ±nÄ±n yenilenmesi ve yatÄ±rÄ±m yapÄ±lan bÃ¶lgelere yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± Ã¼zerinde durduk." diye konuÅŸtu. BÃ¶lgenin istikrarÄ± ve gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan KaradaÄŸ'Ä±n NATO'ya Ã¼yeliÄŸini desteklediklerini vurgulayan Bushati, KaradaÄŸ'Ä±n Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yelik sÃ¼recinde de ilerleme kaydettiÄŸini sÃ¶yledi. Bushati, KaradaÄŸ'daki azÄ±nlÄ±klarÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸi kÃ¶prÃ¼sÃ¼ gÃ¶revi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, KaradaÄŸ'da 16 Ekim'de yapÄ±lan genel seÃ§imlerin ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼met koalisyonunu oluÅŸturan partilerin anlaÅŸmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. SÄ±rbistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°vica Dacic'in "Arnavut diasporasÄ±nÄ±n SÄ±rbistan'Ä±n dÃ¼nyadaki diplomatik misyonlarÄ±na saldÄ±racaÄŸÄ±" iddiasÄ±nÄ± yorumlayan Bushati, Dacic'in bu deÄŸerlendirmesini "verimsiz" olarak nitelendirdi.

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