KaradaÄŸ ve Arnavutluk'tan yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KaradaÄŸ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Srdjan Darmanovic, "Arnavutluk'un NATO'ya Ã¼yelik sÃ¼recinde verdiÄŸi desteÄŸi takdir ediyoruz. NATO'ya Ã¼yelik bÃ¶lgenin istikrarÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli." dedi.
Darmanovic, Arnavutluk'un baÅŸkenti Tiran'daki temaslarÄ± kapsamÄ±nda, Arnavutluk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ditmir Bushati ile bir araya geldi.
BaÅŸkentteki gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Darmanovic, KaradaÄŸ'Ä±n Arnavutluk ile iÅŸbirliÄŸine devam etmek iÃ§in kararlÄ± olduÄŸunu, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iliÅŸkilerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
KaradaÄŸ'Ä±n NATO Ã¼yesi olma yolundaki hedeflerine devam edeceÄŸini sÃ¶yleyen Darmanovic, "Arnavutluk'un NATO'ya Ã¼yelik sÃ¼recinde verdiÄŸi desteÄŸi takdir ediyoruz. NATO'ya Ã¼yelik bÃ¶lgenin istikrarÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Ä°liÅŸkilerimizi ilerlettiÄŸimiz iÃ§in son derece memnunum." ifadesini kullandÄ±.
Darmanovic, KaradaÄŸ'Ä±n 2017'de NATO'ya tam Ã¼ye olacaÄŸÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.
ARNAVUTLUK VE KARADAÄž YENÄ° SINIR KAPILARI AÃ‡ACAK
Bushati de KaradaÄŸlÄ± mevkidaÅŸÄ±yla Avrupa ve BatÄ± Balkanlar'Ä±n meydana gelen yeni geliÅŸmeler doÄŸrultusunda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu jeopolitik zorluklarÄ± ele aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, "SÄ±nÄ±rlar arasÄ± iÅŸbirliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesi konusunu ele aldÄ±k. SÄ±nÄ±r geÃ§iÅŸ noktalarÄ±nÄ±n yenilenmesi ve yatÄ±rÄ±m yapÄ±lan bÃ¶lgelere yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± Ã¼zerinde durduk." diye konuÅŸtu.
BÃ¶lgenin istikrarÄ± ve gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan KaradaÄŸ'Ä±n NATO'ya Ã¼yeliÄŸini desteklediklerini vurgulayan Bushati, KaradaÄŸ'Ä±n Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yelik sÃ¼recinde de ilerleme kaydettiÄŸini sÃ¶yledi.
Bushati, KaradaÄŸ'daki azÄ±nlÄ±klarÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸi kÃ¶prÃ¼sÃ¼ gÃ¶revi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, KaradaÄŸ'da 16 Ekim'de yapÄ±lan genel seÃ§imlerin ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼met koalisyonunu oluÅŸturan partilerin anlaÅŸmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
SÄ±rbistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°vica Dacic'in "Arnavut diasporasÄ±nÄ±n SÄ±rbistan'Ä±n dÃ¼nyadaki diplomatik misyonlarÄ±na saldÄ±racaÄŸÄ±" iddiasÄ±nÄ± yorumlayan Bushati, Dacic'in bu deÄŸerlendirmesini "verimsiz" olarak nitelendirdi.
LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± Avn Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile Riyad'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
AralarÄ±nda Hamas ve Ä°slami Cihad'Ä±n da bulunduÄŸu tÃ¼m Filistinli gruplarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Filistin Ulusal Konseyi hazÄ±rlÄ±k toplantÄ±sÄ± LÃ¼bnan'da baÅŸladÄ±
Bu yÄ±l 11'incisi dÃ¼zenlenecek UluslararasÄ± Floransa Bienali'ne ADYÃœ GÃ¼zel Sanatlar FakÃ¼ltesi Resim BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlileri Semra Sonya DoÄŸan Ak ve BÃ¼ÅŸra KuruÃ§ay katÄ±lacak
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Simon McDonald resmi ziyaret iÃ§in Sudan'da
Johnson, AB'nin TÃ¼rkiye'nin 15 Temmuz'a verdiÄŸi tepkiyi kÄ±namasÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu sÃ¶yledi
Ã‡in CumhurbaÅŸkanÄ± Xi Jinping 15-18 Ocak gÃ¼nlerinde Ä°sviÃ§re'yi ziyaret edecek
KaradaÄŸ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Darmanovic, Arnavut mevkidaÅŸÄ± Bushati ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
AÄ°HM, karma yÃ¼zme dersinin inanÃ§ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ihlal etmediÄŸi yÃ¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirdi
Irak OPEC Ã¼lkeleri ile anlaÅŸma Ã§erÃ§evesinde Ã¼retimini 160 bin varil dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼
Kabil'deki meclis binasÄ± yakÄ±nÄ±nda ardarda iki patlama yaÅŸandÄ±
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lider Le Pen, Fransa dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼retim yapan otomotiv firmalarÄ±nÄ± uyardÄ±. Le Pen, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilirse, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼retim yapan firmalarÄ± Fransa'ya Ã§aÄŸÄ±racaÄŸÄ±nÄ±, gelmeyenlere Ã¶zel vergi uygulayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Balkan rotasÄ±nÄ±n kapanmasÄ±, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± DoÄŸu Avrupa rotasÄ±na yÃ¶nlendirdi
Cenevre'de 12 Ocak'ta garantÃ¶r Ã¼lkelerin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenecek uluslararasÄ± KÄ±brÄ±s konusundaki konferansÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± BM Genel Sekreteri Guterres yapacak
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Moskova'nÄ±n hava savunmasÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in baÅŸkent yakÄ±nlarÄ±na S-400 fÃ¼ze sistemi konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°zlanda'da Ã¼Ã§ siyasi partinin bir araya gelmesiyle Ä°zlanda'da yeni koalisyon hÃ¼kÃ¼meti oluÅŸturuldu. Ãœlkede, AB Ã¼yeliÄŸiyle ilgili referandum yapÄ±lmasÄ± bekleniyor
Venezuela Meclisi Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro'nun gÃ¶revini bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti