17:26, 10 Ocak 2017 SalÄ±

CHP, KHK'yÄ± YSK'ya taÅŸÄ±dÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼lent Tezcan, 680 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname'de (KHK) yer alan yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki seÃ§menlere yÃ¶nelik seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zenlemelerinin anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu ve bir yÄ±l iÃ§inde yapÄ±lacak seÃ§imlerde uygulanamayacaÄŸÄ±nÄ±n tespiti talebiyle, YÃ¼ksek SeÃ§im Kuruluna (YSK) baÅŸvurdu.

Tezcan, baÅŸvuru dilekÃ§esinde, 298 sayÄ±lÄ± SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun'un 35. maddesi uyarÄ±nca yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, adres kayÄ±t sistemindeki bilgiler esas alÄ±narak sandÄ±k kurulmasÄ±na karar verilen temsilciliklerin gÃ¶rev Ã§evreleri gÃ¶zetilerek, YSK tarafÄ±ndan oluÅŸturulmasÄ± gerektiÄŸini aktardÄ±.

AynÄ± Kanun'un geÃ§ici 23. maddesinin ise bu dÃ¼zenlemeye 31 AralÄ±k 2016 tarihine kadar bir istisna getirdiÄŸini belirten Tezcan, bu ÅŸekilde yurt dÄ±ÅŸÄ± adres kayÄ±t sistemi oluÅŸana kadar TÃ¼rkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ± esas alÄ±narak veya mevcut bilgilerle Yurt DÄ±ÅŸÄ± SeÃ§men KÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n oluÅŸturulabileceÄŸinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

Bu istisna hÃ¼kmÃ¼n, 1 Ocak 2017 tarihi itibarÄ±yla mÃ¼lga hale geldiÄŸini kaydeden Tezcan, Kanun'un 35. maddesine gÃ¶re yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n de yurt iÃ§i seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ gibi adres kayÄ±t sistemine gÃ¶re oluÅŸtuÄŸunu anlattÄ±.

Tezcan, 6 Ocak 2017'de yayÄ±mlanan 680 sayÄ±lÄ± KHK'nÄ±n 80. maddesiyle 5490 sayÄ±lÄ± NÃ¼fus Hizmetleri Kanunu'nun 49. maddesinin mÃ¼lga 3. fÄ±krasÄ±nÄ±n yeniden dÃ¼zenlendiÄŸini belirterek, "YerleÅŸim yeri adresi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n adres kayÄ±tlarÄ±, yaÅŸadÄ±klarÄ± Ã¼lkede kullanÄ±lan adres verilerine veya o Ã¼lke ve baÄŸlÄ± olduÄŸu temsilcilik bilgisine gÃ¶re tutulur." ÅŸeklinde yeni bir kanun hÃ¼kmÃ¼ getirildiÄŸini bildirdi.

Anayasa'nÄ±n 67. maddesinin son fÄ±krasÄ±nÄ±n, seÃ§im kanunlarÄ±nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerin, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren bir yÄ±l iÃ§inde yapÄ±lacak seÃ§imlerde uygulanamayacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Tezcan, 680 sayÄ±lÄ± KHK ile getirilen hÃ¼kmÃ¼n, 298 sayÄ±lÄ± Kanun'un 1 Ocak 2017'de kendiliÄŸinden yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kalkan dÃ¼zenleme yerine getirilen yeni bir istisna olduÄŸunu ifade etti.

Bu yolla temel seÃ§im kanunu olan 298 sayÄ±lÄ± Kanun'un 35. maddesinin deÄŸiÅŸtirildiÄŸini bildiren Tezcan, daha Ã¶nce geÃ§ici 23. madde ile askÄ±ya alÄ±nan 35. maddenin, bu kez 5490 sayÄ±lÄ± Kanun'un 49/3. maddesi ile yeniden askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Bu dÃ¼zenlemenin, aÃ§Ä±kÃ§a SeÃ§im Kanunu'nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik olduÄŸunu ve Anayasa'nÄ±n 67. maddesi uyarÄ±nca 7 Ocak 2018 tarihinde yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi gerektiÄŸini savunan Tezcan, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hallerde Ã§Ä±karÄ±lacak KHK'larÄ±n, TBMM'de kabul edilen olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilanÄ±na iliÅŸkin kararla sÄ±nÄ±rlÄ± ve burada belirtilen konularÄ±n gerekli kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± halleri kapsayabileceÄŸini, seÃ§im kanunlarÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapmanÄ±n ise mevcut kabul edilmiÅŸ olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin gerekli kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir konu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Tezcan, bu dÃ¼zenlemenin yok hÃ¼kmÃ¼nde olduÄŸunu savunarak, Anayasa'nÄ±n 121. maddesindeki olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin gerekli kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼zenlemenin dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren bir yÄ±l iÃ§inde yapÄ±lacak seÃ§imlerde uygulanamayacaÄŸÄ±nÄ±n tespitine karar verilmesini istedi.