17:27, 10 Ocak 2017 SalÄ±

Tunceli'de 200 kilogramlÄ±k el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi



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Tunceli-OvacÄ±k karayolunda yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma neticesinde ele geÃ§irilen 200 kilogramlÄ±k el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tunceli'de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan tespit edilen 200 kilogramlÄ±k el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n imha edildiÄŸi bildirildi. Tunceli ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸi iÃ§in operasyonlara aralÄ±ksÄ±z devam edileceÄŸi belirtildi. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Tunceli-OvacÄ±k karayolunda yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma neticesinde el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± tespit edilmesi Ã¼zerine operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi: "Tunceli Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde OvacÄ±k ilÃ§esi mÃ¼lkÃ¼ sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca menfeze yerleÅŸtirilmiÅŸ 4 adet 12 kilogramlÄ±k mutfak tÃ¼pÃ¼ iÃ§erisinde toplamda 200 kilogramlÄ±k amonyum nitrat ile gÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± madde dÃ¼zeneÄŸi bulunmuÅŸ olup, dÃ¼zenek Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ± ile bulunduÄŸu yerde imha edilmiÅŸtir."

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