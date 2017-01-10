17:33, 10 Ocak 2017 SalÄ±

Ã‡in CumhurbaÅŸkanÄ± Davos yolcusu





Ã‡in CumhurbaÅŸkanÄ± Xi Jinping 15-18 Ocak gÃ¼nlerinde Ä°sviÃ§re'yi ziyaret edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡in CumhurbaÅŸkanÄ± Xi ziyareti sÄ±rasÄ±nda 17 Ocak gÃ¼nÃ¼ Davos'ta dÃ¼zenlenecek DÃ¼nya Ekonomik Forumu yÄ±llÄ±k toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak. Xi ayrÄ±ca BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DSÃ–) Dr. Margaret Chan ve UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi (IOC) BaÅŸkanÄ± Thomas Bach'Ä±n davetleri Ã¼zerine 18 Ocak gÃ¼nÃ¼ Cenevre'de bu uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlerin merkezlerini ziyaret edecek.

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