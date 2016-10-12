17:38, 10 Ocak 2017 SalÄ±

Ä°ngiliz bakandan Avrupa'ya 15 Temmuz eleÅŸtirisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, AB hÃ¼kÃ¼metlerinin TÃ¼rkiye'nin 15 Temmuz darbe giriÅŸimine verdiÄŸi tepkiyi kÄ±namasÄ±nÄ±n kesinlikle yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu belirterek TÃ¼rkiye'nin Avrupa'nÄ±n ortak gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Johnson, Ä°ngiliz Parlamentosunun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±nda dÃ¼zenlenen oturumda milletvekillerinin dÄ±ÅŸ politikaya iliÅŸkin sorularÄ± cevapladÄ±.

Ä°ktidardaki Muhafazakar Partinin milletvekili Julian Lewis'in TÃ¼rkiye'ye iliÅŸkin bir sorusu Ã¼zerine Johnson, "TÃ¼rk devletinin, TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinin, yÃ¼zlerce kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ vahÅŸi bir darbe giriÅŸiminin kurbanÄ± olduÄŸunu farkÄ±na varmak Ã§ok Ã¶nemli. Avrupa BirliÄŸi'ndeki(AB) birÃ§ok hÃ¼kÃ¼metin, olanÄ± biteni gÃ¶rmek yerine TÃ¼rkiye'yi 15 Temmuz darbe giriÅŸimine verdiÄŸi tepkiden dolayÄ± kÄ±namasÄ± kesinlikle yanlÄ±ÅŸ. TÃ¼rkiye, ortak gÃ¼venliÄŸimiz iÃ§in Ã¶nemlidir. TÃ¼rkiye'yi kÃ¶ÅŸeye itmek yapmamÄ±z gereken son ÅŸeydir." diye konuÅŸtu.

"Ä°RAN'A Ä°HTÄ°YATLI YAKLAÅžILMALI"

Boris Johnson, Ä°srail devletinin "tutkulu bir savunucusu" olduÄŸunu ancak BatÄ± Åžeria'daki yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim yerlerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸa katkÄ± saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ä°ngiltere'de Ä°srailli bir diplomatÄ±n, aralarÄ±nda bir bakanÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± Ä°ngiliz siyasetÃ§ileri itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmayÄ± tartÄ±ÅŸÄ±rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmesi de Johnson'a oturumda soruldu. Johnson, "Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi bu konuda Ã¶zÃ¼r diledi. Bahsi geÃ§en Ä°srailli diplomat da artÄ±k elÃ§ilikte Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor. Bu kiÅŸi ne gÃ¶revde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsa artÄ±k bilmiyorum, artÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor. Bu konuyu kapandÄ± kabul etmeliyiz." diye konuÅŸtu.

Filistin-Ä°srail sorunun tek Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n iki devletli bir Ã§Ã¶zÃ¼m olduÄŸunu ifade eden Johnson, KudÃ¼s'te Ä°srailli askerlerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ son saldÄ±rÄ±yÄ± kastederek, "Filistinlilerin, aÅŸÄ±rÄ±cÄ±larÄ± kontrol etmedikleri mÃ¼ddetÃ§e barÄ±ÅŸ iÃ§in bir umut olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamalarÄ±nÄ± saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." dedi.

Ä°ran'Ä±n Suriye'deki faaliyetlerine iliÅŸkin bir soruya da Johnson, Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgesinde yaptÄ±klarÄ±yla ilgili ihtiyatlÄ± olunmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyerek cevap verdi.

RUSYA'YI KÃ–ÅžEYE Ä°TMEK DOÄžRU DEÄžÄ°L"

Putin'in Suriye'deki politikalarÄ±nÄ±n hiÃ§bir zaman destekÃ§isi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Johnson, "Rusya'nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ siber savaÅŸa ve BatÄ± Balkanlarda yaptÄ±klarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, iyi ÅŸeyler yapmadÄ±ÄŸÄ± aÅŸikar. Ancak, Rusya ile Ã§alÄ±ÅŸabileceÄŸimiz bazÄ± alanlar olabileceÄŸini anlamamÄ±z da Ã¶nemli." diye konuÅŸtu.

Johnson, Rusya'ya yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n devam etmesinin gerekliliÄŸini ifade ederek Avrupa'daki diÄŸer Ã¼lkelerin ise Ä°ngiltere kadar Rusya Ã¼zerine baskÄ± uygulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Ä°ngiliz Bakan, "Rus devletinin, siber savaÅŸ gibi bazÄ± kirli numaralarÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Ancak, Rusya'yÄ± kÃ¶ÅŸeye itmenin ve ÅŸeytanlaÅŸtÄ±rmanÄ±n doÄŸru olmayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. DolayÄ±sÄ±yla hem iliÅŸki kurmayÄ± hem de ihtiyatÄ± barÄ±ndÄ±ran iki yÃ¶nlÃ¼ bir strateji uygulanmalÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

ABD ziyaretinden bu sabah dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Johnson, ABD'nin yeni yÃ¶netimiyle mevcut zorluklarla ilgili ortak bir anlayÄ±ÅŸ iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. 2017 yÄ±lÄ± Ã¶nceliklerine de aÃ§Ä±klamalarÄ±nda deÄŸinen Johnson, bunlarÄ± OrtadoÄŸu'daki krizle ilgili Ã§abalarÄ± artÄ±rmak, Brexit iÃ§in AB ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek mÃ¼zakereler ve yeni yÃ¶netimle birlikte ABD ile daha da gÃ¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkiler kurmak olarak sÄ±raladÄ±. Â