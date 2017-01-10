17:40, 10 Ocak 2017 SalÄ±

Ä°ngiliz diplomat Sudan'a gitti





Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Simon McDonald resmi ziyaret iÃ§in Sudan'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Simon McDonald, resmi temaslar kapsamÄ±nda geldiÄŸi Sudan'Ä±n baÅŸkenti Hartum'da Sudan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Vekili BÃ¼yÃ¼kelÃ§i AbdÃ¼lgani El Naim ile heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi.

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