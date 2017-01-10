17:44, 10 Ocak 2017 SalÄ±

Ä°zmir'de yarÄ±n okullar tatil edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°zmir'de yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± kent genelinde etkili oldu. Hemen hemen bÃ¼tÃ¼n ilÃ§elerde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili olurken, Ä°zmir Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶ÄŸrencilere sevindirici bir haber geldi. Kar ve buzlanmayÄ± dikkate alan ekipler, yarÄ±n (Ã§arÅŸamba) Ä°zmir il genelinde eÄŸitime bir gÃ¼n ara verilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Ä°STANBUL'DA OKULLAR YARIN DA TATÄ°L

Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "YoÄŸunluÄŸu tahminlerin Ã¼zerinde seyreden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bugÃ¼n de etkisini sÃ¼rdÃ¼receÄŸi beklenmektedir. Bu nedenle meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanÄ±n Ã¶zellikle ara cadde ve sokaklarda araÃ§ trafiÄŸi ve yaya ulaÅŸÄ±mÄ±nda yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± olumsuz etkiler gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±narak herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± veya maÄŸduriyetle karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmamasÄ± iÃ§in tedbir amacÄ±yla tÃ¼m resmi ve Ã¶zel kreÅŸ, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, gÃ¼ndÃ¼z bakÄ±mevleri, Ã§ocuk kulÃ¼pleri, Ã–zel EÄŸitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik AraÅŸtÄ±rma Merkezleri ile Halk EÄŸitim Merkezlerinde eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim faaliyetlerine yarÄ±n (11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba) ara verilmesi uygun gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r" denildi.

EDÄ°RNE'DE OKULLAR YARIN TATÄ°L

Edirne'de, olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle il genelindeki okullarda eÄŸitime 1 gÃ¼n daha ara verildiÄŸi bildirildi. Edirne ValiliÄŸinden yapÄ±lan duyuruda, valilik kararÄ± ile olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle il genelindeki Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± tÃ¼m resmi ve Ã¶zel okullarÄ±n yarÄ±n da tatil edildiÄŸi belirtildi.

Kamu kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan engelli ve hamile personelin de yarÄ±n idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi. Valilik kararÄ±yla dÃ¼n ve bugÃ¼n de okullar tatil edilmiÅŸti. GeÃ§en haftadan bu yana soÄŸuk havanÄ±n etkisi altÄ±nda olan Edirne'de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yeniden baÅŸladÄ±. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 3 derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kentte, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gece saatlerine kadar yoÄŸun olarak devam edeceÄŸi bildirildi. SÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±na giden yolun kapanmamasÄ± iÃ§in ekipler KapÄ±kule, Pazarkule ve Hamzabeyli sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda ÅŸehir iÃ§inde de belediye ekipleri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

BANDIRMA

BalÄ±kesir'in BandÄ±rma ilÃ§esinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle okullar 11 Ocak Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ tatil edildi. ValiliÄŸin internet sitesinden yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re, merkez AltÄ±eylÃ¼l ve Karesi ile Dursunbey ilÃ§elerinde de olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Ã¶zel eÄŸitim kurslarÄ±, ilkokul, ortaokul ve liseler yarÄ±n tatil edildi.

Erdek ilÃ§esinde ise taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim kapsamÄ±ndaki ve kÄ±rsal mahallelerde bulunan okullardaki Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in yarÄ±n eÄŸitime ara verildi.

Bu ilÃ§elerde kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan engelli ve hamile personel de idari izinli sayÄ±lacak.