17:48, 10 Ocak 2017 SalÄ±

11. UluslararasÄ± Floransa Bienali'ne 2 TÃ¼rk davet edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bu yÄ±l 6-15 Ekim tarihleri arasÄ±nda 11'incisi dÃ¼zenlenecek UluslararasÄ± Floransa Bienali'ne AdÄ±yaman Ãœniversitesi (ADYÃœ) GÃ¼zel Sanatlar FakÃ¼ltesi Resim BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlilerinden Semra Sonya DoÄŸan Ak ve BÃ¼ÅŸra KuruÃ§ay katÄ±lacak.

ADYÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Mustafa Talha GÃ¶nÃ¼llÃ¼, RektÃ¶rlÃ¼k Senato ToplantÄ± Salonunda gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, GÃ¼zel Sanatlar FakÃ¼ltesi akademisyenlerinden iki kiÅŸinin Floransa'da, iki yÄ±lda bir dÃ¼zenlenen sanat etkinliÄŸinden davet aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'den bienale sadece akademisyenleri Semra Sonya DoÄŸan Ak ve BÃ¼ÅŸra KuruÃ§ay'Ä±n davet edildiÄŸini aktaran GÃ¶nÃ¼llÃ¼, "Bu etkinliÄŸe dÃ¼nyanÄ±n her yerinden sanatseverler, sanat takipÃ§ileri, sanatÄ±n Ã¶nde gelenleri iÅŸtirak edecekler. 400 civarÄ±nda seÃ§ilmiÅŸ kiÅŸinin eserleri orada sergilenecek. Bu etkinlik iÃ§erisinde bulunmak bile ayrÄ±calÄ±k. TÃ¼rkiye'de sadece Ã¼niversitemizden iki akademisyenin tercih edilmiÅŸ olmasÄ± bizim iÃ§in ayrÄ± bir mutluluk." diye konuÅŸtu.

KuruÃ§ay ise 11'incisi dÃ¼zenlenecek Floransa Bienali'ne baÅŸvuru yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bienale dÃ¼nya Ã§apÄ±nda sanatÃ§Ä±larÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden KuruÃ§ay, "Eserlerimizi mail yoluyla gÃ¶nderdik, baÅŸvurumuzu yaptÄ±k. Komite tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilerek katÄ±lÄ±mÄ±mÄ±z Ã¼zerine davet gÃ¶nderildi. 6-15 Ekim tarihleri arasÄ±nda dÃ¼zenlenecek bienalde biz de orada bir stantta eserlerimizi sergileyeceÄŸiz. Ben 6'dan fazla eser gÃ¶nderdim. Bunlardan ikisini seÃ§ip orada sanatseverlerle buluÅŸturacaÄŸÄ±z." dedi.

Resimlerinde genelde GÃ¼neydoÄŸu ve DoÄŸu Anadolu'ya ait figÃ¼rlerin bulunduÄŸunu aktaran KuruÃ§ay, figÃ¼ratif Ã§alÄ±ÅŸan bir ressam olduÄŸunu kaydetti.

Semra Sonya DoÄŸan Ak da resimlerinde genelde gÃ¶Ã§ ve dÃ¼nya konularÄ±nÄ± iÅŸlediÄŸini sÃ¶yledi. Bu konular Ã¼zerine yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarla Floransa Bienali'ne baÅŸvurduÄŸunu belirten Ak, "Bienale 2 resimle katÄ±ldÄ±m. Ben Bulgaristan gÃ¶Ã§meni olduÄŸum iÃ§in gÃ¶Ã§ konusunu resimlerimde iÅŸlemek istedim. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya tamamÄ±yla, hepimiz gÃ¶Ã§ebeyiz. Fuar 6-15 Ekim 2017'de olacak. Yani 9 gÃ¼nlÃ¼k bir sÃ¼reÃ§ var. Bir de yarÄ±ÅŸma var orada. EÄŸer yarÄ±ÅŸmayÄ± kazanÄ±rsak bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶dÃ¼l var." ifadelerini kullandÄ±.