17:49, 10 Ocak 2017 SalÄ±

Filistin Ulusal Konseyi hazÄ±rlÄ±k toplantÄ±sÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin Ulusal Konseyi hazÄ±rlÄ±k komitesi toplantÄ±sÄ±, "farklÄ± gruplar arasÄ±nda uzlaÅŸÄ±yÄ± saÄŸlamak, konseyin toplantÄ± takvimi ve siyasi programÄ±nÄ±n" belirlenmesi amacÄ±yla LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'ta baÅŸladÄ±.

Hamas, Fetih Hareketi ve Ä°slami Cihad Hareketi'nin deÂ aralarÄ±nda bulunduÄŸu 30 farklÄ±Â Filistinli siyasi grup, Beyrut'taki Filistin BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde dÃ¼zenlenenÂ toplantÄ±daÂ bir araya geldi.

Filistin Ulusal Konseyi BaÅŸkanÄ± Selim ez-Zanun'un aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ve selamlama konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gruplar basÄ±na kapalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye geÃ§ti.

Hamas'Ä±n LÃ¼bnan Temsilcisi Ali Bereke, "ToplantÄ±ya Hamas olarak Filistin milli birliÄŸini gÃ¼Ã§lendirmek, Kahire ve Doha'da fikir birliÄŸi saÄŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlaÅŸmalarÄ± hayata geÃ§irmek iÃ§in katÄ±lÄ±yoruz.Â Filistin Ulusal Konseyi seÃ§iminin gerÃ§ekleÅŸtirilmesini istiyoruz. AyrÄ±ca, Siyonist iÅŸgali sonlandÄ±racak, ulusal stratejiyi belirleyecek Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n demokratik esaslar ve siyasi diyalogla yeniden inÅŸa edilmesini Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸmanÄ±n hayata geÃ§irilmesini istiyoruz." dedi.Â

Filistin davasÄ±nÄ±n bugÃ¼n birtakÄ±m tehlikelerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bereke, Filistin cephesindeki bÃ¶lÃ¼nmenin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve tek bir duruÅŸ sergilenmesi gerektiÄŸini dile getirdi.

ToplantÄ±larÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lara ulaÅŸmasÄ±nÄ± temenni eden Bereke, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ulusal Konseyde yaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±ldÄ±r devam eden sorunlar var. Filistin iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 700 Ã¼yeden oluÅŸanÂ konsey ortak bir noktada buluÅŸamÄ±yor. Hamas daha Ã¶nceden Ã¼zerinde anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi 200'Ã¼ dÄ±ÅŸarÄ±da 150'si de iÃ§eride olmak Ã¼zere toplamda 350 Ã¼yeli meclisin Filistin iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan seÃ§imlerle gÃ¶reve gelmesini istiyor."

Filistin Halk KurtuluÅŸ Cephesi'nin (FHKC) Siyasi BÃ¼ro Ã¼yesi Salah el-YusufÂ ise toplantÄ±nÄ±n Ã¶nemine dikkati Ã§ekerek, "ToplantÄ±, aralarÄ±nda Hamas ve Ä°slami Cihad'Ä±n da bulunduÄŸu tÃ¼m Filistinli gruplarÄ± ve renkleri temsil etmesiyle Ã¶nem taÅŸÄ±yor. ToplantÄ±nÄ±n sonucunda Filistin topraklarÄ±nda umarÄ±m ki Filistin Milli Birlik hÃ¼kÃ¼meti kurulabilir. Devlet baÅŸkanÄ±, parlamento ve Filistin Ulusal Konseyi seÃ§imleri gerÃ§ekleÅŸtirilebilir." ifadelerini kullandÄ±.

Filistinli taraflarÄ±n konseyin siyasi programÄ±, toplantÄ± takvimi, gruplar arasÄ±nda uzlaÅŸÄ± ve seÃ§im tarihi konularÄ±yla ilgili istiÅŸarelerde bulunmak Ã¼zere bir araya geldiÄŸi Filistin Ulusal Konseyi hazÄ±rlÄ±k komitesi toplantÄ±sÄ± yarÄ±n da devam edecek.Â

Hamas ve Ä°slami Cihad hareketi geÃ§en ay,Â Filistinli gruplar arasÄ±nda uzlaÅŸÄ± ve Filistin'in ulusal Ã§Ä±karlarÄ± kapsamÄ±nda toplantÄ±ya katÄ±lacaklarÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.Â Ulusal Konsey, Ä°srail'in engellerine maruz kalmamak amacÄ±yla Filistin dÄ±ÅŸÄ±nda toplanÄ±yor.

FÄ°LÄ°STÄ°N ULUSAL KONSEYÄ°

YurtiÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki tÃ¼m Filistinlileri temsil eden bir "parlamento" olarak gÃ¶rÃ¼len Filistin Ulusal Konseyinin yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri, Hamas ile Ä°slami Cihad Hareketi dÄ±ÅŸÄ±ndaki Filistinli gruplarÄ± kapsÄ±yor.

Resmi sitesinde, bÃ¼tÃ¼n bÃ¶lgelerdeki Filistin halkÄ±nÄ± temsil ettiÄŸi belirtilen konseyin, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k, egemenlik, dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ± ve baÅŸkenti KudÃ¼s olan baÄŸÄ±msÄ±z Filistin devletinin kurulmasÄ± gibi meÅŸru ulusal haklarÄ±n elde edilmesi iÃ§in Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FKÃ–) politikasÄ±nÄ± ve programlarÄ±nÄ± belirlediÄŸi kaydediliyor.

FKÃ–'nÃ¼n programÄ±nÄ±, planlarÄ±nÄ±, siyasetini belirleyen konseyin, FKÃ–'nÃ¼n yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± raporlama, komitelerin Ã¶nerileri ve ekonomik gÃ¶stergeleri inceleme ve deÄŸerlendirme gÃ¶revi bulunuyor. Â Â Â

Filistinli gruplarÄ±n, baÄŸÄ±msÄ±z vekillerin ve BatÄ± Åžeria ile Gazze'deki Filistin yÃ¶netimine baÄŸlÄ± milletvekillerinin Ã¼yesi olduÄŸu Konseyde Hamas ile Ä°slami Cihad yer almÄ±yor.

FKÃ– tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re, Filistin Ulusal Konseyinin daimi merkezi KudÃ¼s'te, baÅŸkanlÄ±k ofisinin geÃ§ici merkezi ise ÃœrdÃ¼n'Ã¼n baÅŸkenti Amman'da bulunuyor. Gazze ve Nablus'ta da Filistin ulusal yÃ¶netimi kurulduktan sonra aÃ§Ä±lan ÅŸubeler yer alÄ±yor.

Ulusal Konsey, KudÃ¼s'te 1964'te yapÄ±lan kuruluÅŸ konferansÄ±ndan bu yana son olarak 1996'da Gazze'de toplandÄ±. Konseyin oturumlarÄ± zaman zaman MÄ±sÄ±r, Cezayir, Suriye gibi Ã¼lkelerin baÅŸkentlerinde yapÄ±ldÄ±.

Konseyin oturumlarÄ±nda 100 ila 730 Ã¼ye hazÄ±r bulunuyor. Gazze'de 1996'da yapÄ±lan olaÄŸan oturuma 730 Ã¼ye katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Â