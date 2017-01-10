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17:51, 10 Ocak 2017 SalÄ±

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LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± Avn Suudi Arabistan'da
LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± Avn Suudi Arabistan'da

LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± Avn Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile Riyad'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn, Riyad'da Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Suudi Arabistan resmi haber ajansÄ± SPA'nÄ±n haberinde, Avn'Ä±n Ã¼lkeye gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyaret kapsamÄ±nda, baÅŸkent Riyad'daki Kraliyet SarayÄ±'nda Kral Selman ile bir araya geldiÄŸi belirtildi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili iliÅŸkiler ile bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Avn'Ä±n ayrÄ±ca, Suudi Arabistan Ticaret ve YatÄ±rÄ±m BakanÄ± Macid bin Abdullah el-Kasabi, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el-CÃ¼beyr ve KÃ¼ltÃ¼r ve Enformasyon BakanÄ± Adil el-Tureyfi ile bir araya geldiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Suudi Arabistan'da yerel televizyona yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Avn, ziyaretinin, Arap Ã¼lkelerindeki olaylarla gerilen LÃ¼bnan-Suudi Arabistan iliÅŸkilerini geliÅŸtirme ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸini tÃ¼m alanlarda ilerletme amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

SUUDÄ° ARABÄ°STAN-LÃœBNAN Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°

Suudi Arabistan'da yaklaÅŸÄ±k 500 bin, KÃ¶rfez Ã¼lkelerinde ise yaklaÅŸÄ±k 250 bin LÃ¼bnanlÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Suudi Arabistan'Ä±n, LÃ¼bnan'Ä±n iÃ§ savaÅŸÄ±nÄ± sonlandÄ±ran mÃ¼zakerelere Taif kentinde ev sahipliÄŸi yaparak savaÅŸÄ± sonlandÄ±ran Taif AnlaÅŸmasÄ±'na katkÄ± saÄŸlamasÄ±, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilere tarihi boyut kazandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

LÃ¼bnan, son dÃ¶nemde Hizbullah'Ä±n Yemen ve Suriye savaÅŸÄ±ndaki artan rolÃ¼ sebebiyle Ä°ran ve Suudi Arabistan arasÄ±nda kaldÄ±.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± Avn'Ä±n damadÄ± Cibran Basil'in, 21 Ocak 2016'da Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) toplantÄ±sÄ±nda, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°ran'daki diplomatik temsilciliklerine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar sonrasÄ±nda Tahran'Ä± kÄ±nama kararÄ±nda Ã§ekimser oy kullanmasÄ± ve Kahire'deki Arap BirliÄŸi toplantÄ±sÄ±nda Hizbullah'Ä±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak zikredildiÄŸi karar metnine itiraz etmesi, geÃ§en yÄ±lÄ±n ilk aylarÄ±nda iliÅŸkilerdeki gerilimi tÄ±rmandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Bunun Ã¼zerine Riyad, LÃ¼bnan gÃ¼venlik birimlerine yapacaÄŸÄ± dÃ¶rt milyar dolarlÄ±k yardÄ±mÄ± iptal etmiÅŸti. KÄ°K Ã¼ye Ã¼lkeleri de gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle vatandaÅŸlarÄ±na LÃ¼bnan'Ä± terk etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. Ä°ran'Ä±n LÃ¼bnan'daki silahlÄ± mÃ¼ttefiki Hizbullah'Ä±n Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'Ä±n, Suudi Arabistan'a yÃ¶nelik sert aÃ§Ä±klamalarÄ± da gerilimi bir Ã¼st seviyeye taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Suudi Arabistan'Ä±n hamlesiyle KÃ¶rfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi ve Arap BirliÄŸi de Hizbullah'Ä± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ilan etmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Suudi Arabistan LÃ¼bnan
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