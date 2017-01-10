17:57, 10 Ocak 2017 SalÄ±

ErdoÄŸan 81 vali ile aynÄ± anda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





ErdoÄŸan, 81 il valisiyle telekonferans baÄŸlantÄ±sÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden 81 ilin valisi ile telekonferans baÄŸlantÄ±sÄ± yaptÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde bulunan merkezden, bÃ¼yÃ¼k ekrana yansÄ±tÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla 81 il valisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a, telekonferans baÄŸlantÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Muhterem Ä°nce ile Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Selami AltÄ±nok da eÅŸlik etti.

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