17:59, 10 Ocak 2017 SalÄ±

FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 110 iÅŸadamÄ±na tutuklama talebi





FETÃ– kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 164 iÅŸ adamÄ±ndan 110'u tutuklama talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–â€™ye finansman saÄŸlayÄ±p, Ã¶rgÃ¼t adÄ±na himmet topladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 164 iÅŸ adamÄ±ndan 110'u, tutuklama talebiyle hakimliÄŸe sevk edilirken, 54 kiÅŸi ise savcÄ±lÄ±kÃ§a serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 164 ÅŸÃ¼phelinin savcÄ±lÄ±k iÅŸlemleri sona erdi. SavcÄ±lÄ±k, ÅŸÃ¼phelilerden 110'unu tutuklanmalarÄ± talebiyle nÃ¶betÃ§i hakimliÄŸe sevk etti. SavcÄ±lÄ±k, diÄŸer 54 kiÅŸiyi ise serbest bÄ±raktÄ±. Tutuklanma talebiyle hakimliÄŸe sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerin ifade alma iÅŸlemleri baÅŸladÄ±. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ–'nÃ¼n iÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndaki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, elde edilen yeni deliller doÄŸrultusunda, bazÄ± iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼te finansman saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyen baÅŸsavcÄ±lÄ±k, isimleri tespit edilen 380 iÅŸ adamÄ± hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± vermiÅŸ, talep edilen mahkemece de ÅŸÃ¼phelilerin ev ve ofislerinde arama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°stanbul merkezli 35 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlar kapsamÄ±nda ÅŸÃ¼phelilerden 164'Ã¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, 110 iÅŸ adamÄ±nÄ±n ise yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilmiÅŸti. Adreslerinde bulunamayan 106 iÅŸ adamÄ±yla ilgili arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n da sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi. Â

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